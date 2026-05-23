717 கடைகள் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி!.. தமிழக அரசு உத்தரவு!..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் முன்னாள் நடிகர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியுள்ளார். முதல்வர் விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்றது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் சிங்கப்படை, போதை பொருட்களை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது என அதிரடி காட்டி வருகிறார்.
பொதுவாகவே ஒரு புதிய ஆட்சி அமையும் போது சம்பிரதாயத்துக்காக ஒரு 500 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது வழக்கம். ஆனால், முதல்வர் விஜயோ 717 கடைகளை முடி ஆச்சர்யம் கொடுத்தார்..
இந்நிலையில், மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் பணிபுரிந்த பணியாளர்களுக்கு மாற்றுப்பணி வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. விற்பனை கூடுதலாக உள்ள மதுக்கடைகளில் பணிமூப்பு அடிப்படையில் நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், டாஸ்மாக் குடோன்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணிகளில் ஊழியர்களை நியமிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு: 24 மணி நேரத்திற்குள் 2 குற்றவாளிகள் கைது.. மின்னல் வேக நடவடிக்கை..!
கோவையில் ஒன்பது வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகத் தவெக அரசு எடுத்துள்ள மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக்கோர சம்பவம் நடந்த வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகளை போலிஸார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.