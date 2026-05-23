தொடர்புடைய செய்திகள்
- சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்? தமிழக அரசின் உத்தரவில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன?
- சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..
- 10 லட்சம் கோடி கடன்னு இப்பதான் தெரியுமா?.. விஜயை நக்கலடித்த சீமான்!..
- வாழ்த்து சொல்ல மனசில்லையா?!.. ரஜினியை திட்டும் விஜய் ரசிகர்கள்!..
- 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுங்க!.. விஜய் அதிரடி உத்தரவு!...
என் விடுதலைக்கு முதல்வர் விஜய்தான் காரணம்!.. சவுக்கு சங்கர் பேட்டி...
கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் திமுகவின் நடவடிக்கைகளை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசிவந்தவர் பத்திரிக்கையாளர் சவுக்கு சங்கர். சவுக்கு மீடியா என்கிற youtube சேனலில் தொடர்ந்து திமுகவுக்கு எதிராகவும், திமுகவினர் செய்யும் ஊழல்கள் பற்றியும் அவர் தொடர்ந்து பேசி வந்தார்.
இதனால் திமுகவின் கோபத்திற்கு ஆளானார் சவுக்கு சங்கர். இதையடுத்து அவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவுகள் செய்யப்பட்டது. துப்புரவு தொழிலாளர்கள் என்கிற போர்வையில் சிலர் அவரின் வீட்டுக்கு சென்று மலத்தை கொட்டினார்கள். அதோடு, கஞ்சா வழக்கெல்லாம் போட்டு சவுக்கு சங்கரரை கைது செய்தார்கள்.. சில மாதங்கள் சிறை.. அதன்பின் விடுதலை என தொடர்ந்து வந்தது.
கடந்த வருடத்தில் சவுக்கு சங்கரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது திமுக. இதற்கு பின்னணியில் திமுகவின் ஆதரவு போலீஸ் அதிகாரி அருண் ஐபிஎஸ் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் சவுக்கு சங்கரின் தாயாரும் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில்தான், தற்போது சவுக்கு சங்கர் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
நேற்று சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த சவுக்கு சங்கர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘திமுகவிற்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தை கொடுத்துள்ளனர். அதுவும் கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலினை தோற்கடித்துள்ளனர். தமிழக மக்கள் ஒரு சிறந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். அதை புரிந்து கொண்டு முதலமைச்சரும் தற்போது நல்லபடியாக ஆட்சி செய்து வருகிறார். முதலமைச்சர் விஜய் நேரடியாக தலையிட்டதால்தான் நான் தற்போது விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறேன்..
திமுக என்னை என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் என்பதை விஜயும் பார்த்திருப்பார்.. முன்னால் ஐபிஎஸ் அருண் மீது முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புகிறேன். முதலமைச்சர் விஜய் என்னை சந்திக்க நேரம் கொடுத்தால் அவரை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன்.. திமுக போல ஒரு கொடூரமான ஆட்சி இனி எந்த காலத்திலும் வராது.. திமுகவின் ஆட்சிக்காலத்தில் ஊடகவியலாளர்கள், செய்தியாளர்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை. ஆனால் தற்போது அந்த பிரச்சனை இருக்காது என நம்புகிறேன். இனிமேல் ஊடக சுதந்திரம் இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இதனால் திமுகவின் கோபத்திற்கு ஆளானார் சவுக்கு சங்கர். இதையடுத்து அவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவுகள் செய்யப்பட்டது. துப்புரவு தொழிலாளர்கள் என்கிற போர்வையில் சிலர் அவரின் வீட்டுக்கு சென்று மலத்தை கொட்டினார்கள். அதோடு, கஞ்சா வழக்கெல்லாம் போட்டு சவுக்கு சங்கரரை கைது செய்தார்கள்.. சில மாதங்கள் சிறை.. அதன்பின் விடுதலை என தொடர்ந்து வந்தது.
கடந்த வருடத்தில் சவுக்கு சங்கரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது திமுக. இதற்கு பின்னணியில் திமுகவின் ஆதரவு போலீஸ் அதிகாரி அருண் ஐபிஎஸ் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் சவுக்கு சங்கரின் தாயாரும் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில்தான், தற்போது சவுக்கு சங்கர் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
திமுக என்னை என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் என்பதை விஜயும் பார்த்திருப்பார்.. முன்னால் ஐபிஎஸ் அருண் மீது முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புகிறேன். முதலமைச்சர் விஜய் என்னை சந்திக்க நேரம் கொடுத்தால் அவரை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன்.. திமுக போல ஒரு கொடூரமான ஆட்சி இனி எந்த காலத்திலும் வராது.. திமுகவின் ஆட்சிக்காலத்தில் ஊடகவியலாளர்கள், செய்தியாளர்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை. ஆனால் தற்போது அந்த பிரச்சனை இருக்காது என நம்புகிறேன். இனிமேல் ஊடக சுதந்திரம் இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.