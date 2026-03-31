செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (17:12 IST)

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து மதிப்பு!. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?!..

stalin
சட்டசபை தேர்தல் வந்தாலே தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடும் அவர்களின் சொத்து மதிப்பு கணக்குகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பும், விவாதத்தை ஏற்படுத்தும், அதேநேரம் சிரிப்பையும் வரவழைக்கும்.. ஏனெனில் அவற்றில் சொல்லப்படுவது எதுவுமே உண்மை இல்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்..

அதேநேரம் அவர்களின் வேட்பு மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகளும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்.. இதுதான் நடைமுறை.. அது இப்போது வரை மாறவில்லை.. அதிலும் தன்னிடம் இவ்வளவு பணம்தான் இருக்கிறது, என்னிடம் சொந்தக்கார் கூட இல்லை, சொந்த வீடு கூட இல்லை என பல வருடங்களாய் அரசியலில் இருப்பவர்கள் சொல்வது எப்பொழுதும் சூப்பர் காமெடிதான்..

அந்த வகையில் முதலமைச்சர் மற்றும் திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் தனது வேட்புமனவில் தன்னிடம் கைவசம் 10 ஆயிரம் பணம் மட்டுமே இருக்கிறது, சொந்தமாக கார் எதுவும் இல்லை, சொந்தமாக நகை எதுவும் இல்லை என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும் தன்னிடம் 7.18 கோடி மதிப்பிலான சொத்து மட்டுமே இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.

அதேபோல் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் தன்னிடம் 39.81 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் இருப்பதாகவும், தன்னிடம் அசையா சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லை எனவும், கைவசம் 50 ஆயிரம் பணம் மட்டுமே இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒருபக்கம் நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் இதுவரை எவ்வளவோ படங்களில் நடித்திருக்கிறார். ஆனால் தன்னிடம் 624.52 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் இருக்கிறது எனவும், கைவசம் 2 லட்சம் பணம் மட்டுமே இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்..

stalin

அதையெல்லாம் விட ஹைலைட்டாக தனது தனது அப்பா அம்மா, மனைவி, மகன், மகள் ஆகிய எல்லோருக்கும் கடன் கொடுத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த தகவல்களை சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் பகிர்ந்து ‘ஐயா.. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?’ என கவுண்டமணி புகைப்படத்தை வைத்து மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்து வருகிறார்கள்..

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் போட்டியிடுகிறார்.

4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் திருட்டு.. இண்டர்நெட்டில் மீம்ஸ்களை போட்டு தள்ளும் நெட்டிசன்கள்..!

4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் திருட்டு.. இண்டர்நெட்டில் மீம்ஸ்களை போட்டு தள்ளும் நெட்டிசன்கள்..!ஐரோப்பாவில் சுமார் 12 டன் எடை கொண்ட 4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் பார்கள் மர்மமான முறையில் திருடப்பட்டுள்ளது உலகையே அதிரவைத்துள்ளது.

விமானம் தாமதம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இழப்பீடு.. நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தல்..!

விமானம் தாமதம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இழப்பீடு.. நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தல்..!விமானங்களின் தாமதத்திற்கு பயணிகள் இழப்பீடு பெற வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.பி. ராகவ் சதா நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

25 ஏக்கர் நிலத்தை 51 லட்சத்துக்கு வாங்கினாரா சீமான்?!.. ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!..

25 ஏக்கர் நிலத்தை 51 லட்சத்துக்கு வாங்கினாரா சீமான்?!.. ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!..திமுக, அதிமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக அல்லது எதிராக நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் சீமான்

விஜயின் பிரச்சாரத்தில் நடந்தது என்ன?.. களத்தில் இறங்கிய தேர்தல் ஆணையம்..

விஜயின் பிரச்சாரத்தில் நடந்தது என்ன?.. களத்தில் இறங்கிய தேர்தல் ஆணையம்..தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று பெரம்பலூர் மற்றும் கொளத்தூர் என இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்தார்.

