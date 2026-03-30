விஜய்க்கு மொத்தம் 10 வீடு!.. தனது பெயரில் மட்டுமே சொத்துக்கள்!.. வேட்புமனுவில் தகவல்!..
தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் நிலையில் இன்று காலை தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். அதில், அவரின் சொத்து விபரங்கள் மற்றும் வருமானம் பற்றிய விபரங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன்படி விஜய்க்கு 404.58 கோடி அசையும் சொத்து இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.220 கோடி என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
மேலும் விஜய்க்கு நீலங்கரையில் ஒரு வீடு, ஊருரில் ஒரு வீடு, மயிலாப்பூரில் ஒரு வீடு, பள்ளிப்பட்டில் ஒரு வீடு, படூரில் ஒரு வீடு, கொரட்டூரில் 1 வீடு, சாலிகிராமத்தில் 2 வீடு, சோழிங்கநல்லூரில் 2 வீடு என மொத்தம் 10 வீடுகள் உள்ளதாக வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
மேலும், கடந்த 5 நிதியாண்டுகளில் விஜயின் மொத்த வருமானம் 734 கோடி ரூபாய் எனவும், அதிகபட்சமாக 2021-22 நிதி ஆண்டில் 237 கோடி ரூபாய் வருமான் வரி கணக்கு தாக்குதல் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதுபோக சினிமா மட்டுமில்லாமல் ரியல் எஸ்டேட் அதிபராகவும் விஜய் இருந்திருக்கிறார். ஜெயா நகர் ப்ராபர்டி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குனராக உள்ளதாகவும் வேட்புமனுவில் விஜய் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இதில் ஆச்சர்யம் என்னவெனில் திருமணமாகி 25 ஆண்டுகளில் மனைவி, மகன், மகள் பெயர்களில் ஒரு சொத்தை கூட வாங்கவில்லை. எல்லா சொத்துக்களையும் தனது பெயரில் மட்டுமே அவர் பதிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.