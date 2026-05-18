சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் பல்வேறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை மிக முக்கியமான அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.
தமிழக சிறைகளில் தண்டனை அனுபவிக்கும் பெண்களுடைய குழந்தைகளின் தற்போதைய கல்வி நிலை என்னவாக உள்ளது? சட்டப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய முறையான கல்வி மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் யாவும் அவர்களுக்கு சரியாக கிடைக்க பெற்றுள்ளனவா? என்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை தீவிரமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை கேட்டறிந்து, கள ஆய்வு செய்யத் துறை தலைமை முடிவெடுத்துள்ளது.
இது குறித்து மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, அந்தந்த மாவட்ட சிறைகளில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்விச்சூழலை விரிவாக ஆய்வு செய்து, அது குறித்த முறையான அறிக்கையினை உடனடியாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
த.வெ.க அரசின் இந்த மனிதநேயமிக்க மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய அதிரடி நகர்வு, சமுதாயத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் விளிம்புநிலை குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையை உறுதி செய்யும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கிய முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.
