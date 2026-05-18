  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TN School Education Department Orders Chief Educational Officers to Submit Report on Education of Women Prisoners' Children
Written By
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (16:31 IST)

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!

பள்ளிக்கல்வித்துறை
Publish: Mon, 18 May 2026 (16:29 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (16:31 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் பல்வேறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை மிக முக்கியமான அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.
 
தமிழக சிறைகளில் தண்டனை அனுபவிக்கும் பெண்களுடைய குழந்தைகளின் தற்போதைய கல்வி நிலை என்னவாக உள்ளது? சட்டப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய முறையான கல்வி மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் யாவும் அவர்களுக்கு சரியாக கிடைக்க பெற்றுள்ளனவா? என்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை தீவிரமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை கேட்டறிந்து, கள ஆய்வு செய்யத் துறை தலைமை முடிவெடுத்துள்ளது.
 
இது குறித்து மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, அந்தந்த மாவட்ட சிறைகளில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்விச்சூழலை விரிவாக ஆய்வு செய்து, அது குறித்த முறையான அறிக்கையினை உடனடியாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
த.வெ.க அரசின் இந்த மனிதநேயமிக்க மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய அதிரடி நகர்வு, சமுதாயத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் விளிம்புநிலை குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையை உறுதி செய்யும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கிய முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

பொய்க்கால் குதிரை அரசு சில காலம்தான்!. அதிமுக ஆட்சி விரைவில்!.. பழனிச்சாமி அறிக்கை!...

பொய்க்கால் குதிரை அரசு சில காலம்தான்!. அதிமுக ஆட்சி விரைவில்!.. பழனிச்சாமி அறிக்கை!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளை பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது.

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. இந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார்.

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..யானைகள் பொதுவாகவே பார்ப்பதற்கு சாதுவான பிராணிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கோபம் வந்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமம்.

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதன்முறையாக “பசுபதிநாத் நேபாள தர்ஷன் யாத்திரை” என்ற பெயரில் ‘பாரத் கௌரவ்’ சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கவுள்ளது. இந்திய எல்லைகளை தாண்டி இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ் ரயில் இதுவாகும்.

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் பல்வேறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை மிக முக்கியமான அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.