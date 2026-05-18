இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?
இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதன்முறையாக “பசுபதிநாத் நேபாள தர்ஷன் யாத்திரை” என்ற பெயரில் ‘பாரத் கௌரவ்’ சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கவுள்ளது. இந்திய எல்லைகளை தாண்டி இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ் ரயில் இதுவாகும்.
9 இரவுகள் மற்றும் 10 நாட்களை கொண்ட இந்த ஆன்மிக மற்றும் சுற்றுலா பயணம் வரும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி இந்தோரிலிருந்து புறப்படுகிறது. இந்த யாத்திரையில் நேபாளத்தின் புகழ்பெற்ற காத்மாண்டு, பசுபதிநாத் கோவில், பொக்காரா, சித்வான் தேசிய பூங்கா மற்றும் மனகாமனா கோவில் ஆகிய இடங்கள் சுற்றி காண்பிக்கப்படும். இவற்றுடன் சித்வான் தேசிய பூங்காவில் ஜீப் சபாரி மற்றும் மனகாமனா கோவிலுக்கு ரோப்வே பயணமும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும்.
மத்திய பிரதேசத்தின் உஜ்ஜைனி, போபால், ஜபல்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் இந்த ரயிலில் ஏறிக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குளிரூட்டப்பட்ட இந்த டீலக்ஸ் ரயிலில் 3 அடுக்கு ஏசி ரூ.62,710, 2 அடுக்கு ஏசி ரூ.76,550, மற்றும் முதல் வகுப்பு ஏசி ரூ.90,400 என மூன்று கட்டண பிரிவுகள் உள்ளன. இந்த முழுமையான சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் கட்டணம், தங்கும் வசதி, சைவ உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, பயண காப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் அனைத்தும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்பதிவுகளை IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளலாம்.
