  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Indian Railways Introduces First-Ever Indore to Nepal Bharat Gaurav Tourist Train From June 12
Written By
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (16:36 IST)

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?

பாரத் கௌரவ் ரயில்
Publish: Mon, 18 May 2026 (16:32 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (16:36 IST)
google-news
இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதன்முறையாக “பசுபதிநாத் நேபாள தர்ஷன் யாத்திரை” என்ற பெயரில் ‘பாரத் கௌரவ்’ சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கவுள்ளது. இந்திய எல்லைகளை தாண்டி இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ் ரயில் இதுவாகும்.
 
9 இரவுகள் மற்றும் 10 நாட்களை கொண்ட இந்த ஆன்மிக மற்றும் சுற்றுலா பயணம் வரும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி இந்தோரிலிருந்து புறப்படுகிறது. இந்த யாத்திரையில் நேபாளத்தின் புகழ்பெற்ற காத்மாண்டு, பசுபதிநாத் கோவில், பொக்காரா, சித்வான் தேசிய பூங்கா மற்றும் மனகாமனா கோவில் ஆகிய இடங்கள் சுற்றி காண்பிக்கப்படும். இவற்றுடன் சித்வான் தேசிய பூங்காவில் ஜீப் சபாரி மற்றும் மனகாமனா கோவிலுக்கு ரோப்வே பயணமும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும்.
 
மத்திய பிரதேசத்தின் உஜ்ஜைனி, போபால், ஜபல்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் இந்த ரயிலில் ஏறிக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குளிரூட்டப்பட்ட இந்த டீலக்ஸ் ரயிலில் 3 அடுக்கு ஏசி  ரூ.62,710, 2 அடுக்கு ஏசி ரூ.76,550, மற்றும் முதல் வகுப்பு ஏசி ரூ.90,400 என மூன்று கட்டண பிரிவுகள் உள்ளன. இந்த முழுமையான சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் கட்டணம், தங்கும் வசதி, சைவ உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, பயண காப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் அனைத்தும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்பதிவுகளை IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளலாம்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. இந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார்.

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..யானைகள் பொதுவாகவே பார்ப்பதற்கு சாதுவான பிராணிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கோபம் வந்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமம்.

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதன்முறையாக “பசுபதிநாத் நேபாள தர்ஷன் யாத்திரை” என்ற பெயரில் ‘பாரத் கௌரவ்’ சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கவுள்ளது. இந்திய எல்லைகளை தாண்டி இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ் ரயில் இதுவாகும்.

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் பல்வேறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை மிக முக்கியமான அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.

கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு : த.வெ.க அரசு அதிரடி அரசாணை!

கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு : த.வெ.க அரசு அதிரடி அரசாணை!தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு, அரசு பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு பெருமளவிலான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.