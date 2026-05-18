  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. elephant killed chennai women in karnataka
Written By
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (17:04 IST)

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..

elephant
Publish: Mon, 18 May 2026 (17:04 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (17:05 IST)
google-news
யானைகள் பொதுவாகவே பார்ப்பதற்கு சாதுவான பிராணிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கோபம் வந்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமம். கேரளாவில் நிறைய யானைகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ள கோயில்களில் பல யானைகள் வளர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அமைதியாக இருக்கும் யானைக்கு திடீரென மதம் பிடித்து பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தி விடும். யானை மிதித்து கொன்றதில் பலரும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான், கர்நாடக மாநிலம் குடகு மலையில் உள்ள துபரே யானை  முகாமில் இரண்டு யானை சண்டையிட்டுக் கொண்ட போது இடையில் சிக்கிய ஒரு பெண் மரணமடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

குடகு அருகேயுள்ள துபரே முகாமில் யானைகள் குளிப்பதை சுற்றுலா பயணிகள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது இரண்டு யானைகளுக்கு இடையே சண்டை ஏற்பட்டபோது சென்னையைச் சேர்ந்த ஜூனோஸ் யானைகள் இடையே சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழந்தார். ஒரு யானை அவரின் மீது விழுந்தததில் ஜுனோஸ் உயிரிழந்தார். அவரை யானையிடமிருது மீட்க அப்பெண்ணின் கணவர் முயன்றும் பலனிக்கவில்லை. இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...

30 வருட கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய விஜய்!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. இந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார்.

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..

இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..யானைகள் பொதுவாகவே பார்ப்பதற்கு சாதுவான பிராணிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கோபம் வந்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமம்.

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதன்முறையாக “பசுபதிநாத் நேபாள தர்ஷன் யாத்திரை” என்ற பெயரில் ‘பாரத் கௌரவ்’ சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கவுள்ளது. இந்திய எல்லைகளை தாண்டி இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ் ரயில் இதுவாகும்.

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!

சிறையில் இருக்கும் பெண்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நிலை: அறிக்கை தாக்கல் செய்யக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் பல்வேறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பெண் கைதிகளின் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை மிக முக்கியமான அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.

கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு : த.வெ.க அரசு அதிரடி அரசாணை!

கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு : த.வெ.க அரசு அதிரடி அரசாணை!தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு, அரசு பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு பெருமளவிலான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.