தொடர்புடைய செய்திகள்
- சிவராத்திரி அன்று கூட நான் மாமிசம் சாப்பிடுவேன்: கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா
- நாங்கள் எல்லாம் விஐபி.. எங்களுக்கு ஐபிஎல் பார்க்க விஐபி ஓசி டிக்கெட் வேண்டும்: எம்.எல்.ஏக்கள் கோரிக்கை..!
- சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
- மைசூர் சில்க் உற்பத்தியாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்: முதலமைச்சர் சித்தராமைய்யா தலையிட கோரிக்கை..!
- புதுமண தலித் தம்பதியினரை கோவிலுக்குள் விட மறுத்த நபர்.. தெய்வ வாக்கு கூறுவது போல் நடித்தது அம்பலம்..!
இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..
யானைகள் பொதுவாகவே பார்ப்பதற்கு சாதுவான பிராணிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கோபம் வந்து விட்டால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமம். கேரளாவில் நிறைய யானைகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ள கோயில்களில் பல யானைகள் வளர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அமைதியாக இருக்கும் யானைக்கு திடீரென மதம் பிடித்து பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தி விடும். யானை மிதித்து கொன்றதில் பலரும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்..
இந்நிலையில்தான், கர்நாடக மாநிலம் குடகு மலையில் உள்ள துபரே யானை முகாமில் இரண்டு யானை சண்டையிட்டுக் கொண்ட போது இடையில் சிக்கிய ஒரு பெண் மரணமடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
குடகு அருகேயுள்ள துபரே முகாமில் யானைகள் குளிப்பதை சுற்றுலா பயணிகள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது இரண்டு யானைகளுக்கு இடையே சண்டை ஏற்பட்டபோது சென்னையைச் சேர்ந்த ஜூனோஸ் யானைகள் இடையே சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழந்தார். ஒரு யானை அவரின் மீது விழுந்தததில் ஜுனோஸ் உயிரிழந்தார். அவரை யானையிடமிருது மீட்க அப்பெண்ணின் கணவர் முயன்றும் பலனிக்கவில்லை. இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில்தான், கர்நாடக மாநிலம் குடகு மலையில் உள்ள துபரே யானை முகாமில் இரண்டு யானை சண்டையிட்டுக் கொண்ட போது இடையில் சிக்கிய ஒரு பெண் மரணமடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
குடகு அருகேயுள்ள துபரே முகாமில் யானைகள் குளிப்பதை சுற்றுலா பயணிகள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது இரண்டு யானைகளுக்கு இடையே சண்டை ஏற்பட்டபோது சென்னையைச் சேர்ந்த ஜூனோஸ் யானைகள் இடையே சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழந்தார். ஒரு யானை அவரின் மீது விழுந்தததில் ஜுனோஸ் உயிரிழந்தார். அவரை யானையிடமிருது மீட்க அப்பெண்ணின் கணவர் முயன்றும் பலனிக்கவில்லை. இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.