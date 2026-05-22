தொடர்புடைய செய்திகள்
- உங்களால நாங்க வளரல!.. உங்களுக்கு ஏன் எரிச்சல்?!.. பொங்கியெழுந்த விசிக!..
- இப்பவும் சைலண்டாதான் இருப்பீங்களா?!.. தவெகவிடம் கேள்வியெழுப்பும் கனிமொழி!..
- தவெக அமைச்சரவையில் 4 பெண்கள்!.. யாருக்கு என்ன துறை?!. வாங்க பார்ப்போம்!..
- தவெக அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறும்!.. காதர் மொய்தீன் அறிவிப்பு...
- ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ்.பாபுவுக்கு அமைச்சர் பதவி இல்லையா?.. நெட்டிசன்கள் ஆதங்கம்..
அது அவர்களின் உரிமை!. யாரையும் திட்டாதீங்க!.. திமுகவினருக்கு முக ஸ்டாலின் கோரிக்கை..
திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததால் தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜயும் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார். அவர் முதன்முதலில் கட்சி துவங்கிய விக்கிரவாண்டி மாநாட்டில் பேசிய போது கூட ‘எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு’ என கூறியிருந்தார்
சொன்னபடியே தற்போது காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலை விசிக எம்.எல்.ஏ வன்னி அரசு மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சி எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான் ஆகிய இருவரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து கூட்டணி கட்சிகள் திமுகவுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களில் பொங்கி வருகிறார்கள்// அதிலும் திமுக எம்பி .ஆராசா போட்ட பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு விசிகவும் எதிர்வினை ஆற்றியது.
இந்நிலையில்தான், தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் ‘மாண்புமிகு அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நம் கொள்கைத் தோழமைகள் திரு. வன்னி அரசு அவர்களுக்கும், திரு. ஷாஜஹான் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள்! தங்களது அரசியல் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை எந்தக் கட்சிக்கும் உண்டு.
எனவே கழகத் தோழர்கள் இந்த நேரத்தில் யாரையும் புண்படுத்தும்படி கடுஞ்சொற்களைப் பேச வேண்டாம் என்பதுதான் உங்கள் தலைவராக எனது அன்பு வேண்டுகோள். பேரறிஞர் அண்ணா வழியிலும், முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வழியிலும் வந்தவர்கள் நாம். அதை மறந்திட வேண்டாம். நல்லதைப் பாராட்டி, அல்லதை விமர்சிக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவோம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
சொன்னபடியே தற்போது காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலை விசிக எம்.எல்.ஏ வன்னி அரசு மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சி எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான் ஆகிய இருவரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து கூட்டணி கட்சிகள் திமுகவுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களில் பொங்கி வருகிறார்கள்// அதிலும் திமுக எம்பி .ஆராசா போட்ட பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு விசிகவும் எதிர்வினை ஆற்றியது.
இந்நிலையில்தான், தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் ‘மாண்புமிகு அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நம் கொள்கைத் தோழமைகள் திரு. வன்னி அரசு அவர்களுக்கும், திரு. ஷாஜஹான் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள்! தங்களது அரசியல் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை எந்தக் கட்சிக்கும் உண்டு.
நாங்க அமைச்சர் பதவி கேட்கவே இல்ல!.. எதுக்கு இந்த வன்மம்?!. எஸ்.பி.வேலுமணி விளக்கம்..
மேகதாது அணை விவகாரம்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் கர்நாடகா அரசை எதிர்ப்பார்களா? ஈபிஎஸ் கேள்வி
ராயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்!. தமிழக அரசு நடவடிக்கை!..
சமீபத்தில் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுடன் நுழைந்து தன்னை 8 வருடங்களாக காதலித்து வந்த மணமகன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலனாது.