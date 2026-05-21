தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுக மாற்று கட்சியின் கூடாரமாகிவிட்டது: கட்சியில் இருந்து விலகிய முக்கிய பிரபலம்..!
- அதிமுகவில் பதவி கேட்டவர்தான் ஆதவ் அர்ஜுனா!.. பழசெல்லாம் மறந்துபோச்சா!.. ஓ.எஸ்.மணியன் பேட்டி!..
- ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!
- கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் சர்ச்சை: முதல்வர் விஜய் புகைப்படம் வைக்க மேயர் மறுப்பு
- ஸ்டாலின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தால் திமுக அவ்வளவு தான்: ரங்கராஜ் பாண்டே
இப்பவும் சைலண்டாதான் இருப்பீங்களா?!.. தவெகவிடம் கேள்வியெழுப்பும் கனிமொழி!..
திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் எப்போதும் ஏழாம் பொருத்தம்தான். குறிப்பாக சட்டசபையில் ஆளுநர் உரையின்போது வந்தே மாதரம் பாட வேண்டும் என ஆளுநர் சொல்வார். ஆனால், தமிழக அரசோ தமிழ் தாய் வாழ்த்துதான் பாடுவோம் என சொன்னதால் ஆளுநர் சட்டசபையிலிருந்து வெளியேறியிருக்கிறார்.
ஆனால் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போதும், இன்று 23 அமைச்சர்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்ற போதும் முதலில் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. இரண்டாவது ஜன கண மன பாடலும், மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலான ‘நீராரும் கடலுடுத்த’ பாடலும் ஒலிக்கப்பட்டது. இதற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. தவெக எதில் சிக்கும் என காத்திருந்த திமுகவின் ஆதரவாளர்கள் பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் இதை கண்டித்து வருகிறார்கள்.
இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தவெக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தை பாட சொல்லி நான் ஆளுநர் தரப்பிடம் கேட்டேன். ஆனால், நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது ஆளுநர் மாளிகையில்.. எனவே மத்திய அரசு சொல்வதையே நாங்கள் கடைபிடிக்க முடியும் என கூறிவிட்டார்கள்.. எனவே தவிர்க்க முடியவில்லை’ என விளக்கமளித்திருந்தர்.
இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த திமுக எம்பி கனிமொழி ‘இரண்டாவது முறையாக தவெக அரசின் அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை அவமதிக்கும் வகையில் மூன்றாவதாக பாடப்பட்டிருக்கும் செயல் கண்டனத்திற்குரியது.. அவ்வாறு நடக்காது என்று ஏற்கனவே கூறிய தவெக அரசு தற்போது கண்டும் காணாமல் அமைதி காப்பது எதனால்?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..
ஆனால் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போதும், இன்று 23 அமைச்சர்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்ற போதும் முதலில் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. இரண்டாவது ஜன கண மன பாடலும், மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலான ‘நீராரும் கடலுடுத்த’ பாடலும் ஒலிக்கப்பட்டது. இதற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. தவெக எதில் சிக்கும் என காத்திருந்த திமுகவின் ஆதரவாளர்கள் பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் இதை கண்டித்து வருகிறார்கள்.
இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தவெக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தை பாட சொல்லி நான் ஆளுநர் தரப்பிடம் கேட்டேன். ஆனால், நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது ஆளுநர் மாளிகையில்.. எனவே மத்திய அரசு சொல்வதையே நாங்கள் கடைபிடிக்க முடியும் என கூறிவிட்டார்கள்.. எனவே தவிர்க்க முடியவில்லை’ என விளக்கமளித்திருந்தர்.
புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலை நடத்திய தீவிரவாதி சுட்டுக்கொலை.. பாகிஸ்தானில் இன்னொரு மர்ம மரணம்..!
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் வரை ஆசிரமம் தான்: பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடி முடிவு...!
இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மொபைல் கடை வைத்திருந்தவர் இன்று போக்குவரத்து அமைச்சர்.. இதுதான் தவெக...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மிக முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான ‘விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்’, சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று, தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துறையின் அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் அவரது அரசியல் பயணம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.