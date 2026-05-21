தவெக அமைச்சரவையில் 4 பெண்கள்!.. யாருக்கு என்ன துறை?!. வாங்க பார்ப்போம்!..
ஒரு புது ஆட்சி பதவி ஏற்கும் போது அமைச்சரவையை அமைப்பார்கள். ஏனெனில், தமிழக அரசின் 35 துறைகளும் அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். அமைச்சர்கள்தான் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்துவார்கள். அமைச்சர்கள் சொல்வதை தமிழக அரசு அதிகாரிகள் செயல்படுத்துவார்கள். எனவே அமைச்சரவை என்பது மிகவும் முக்கியம்.
கடந்த 10ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றாலும் அமைச்சரவை பட்டியல் உருவாக்கப்படாமல் இருந்தது. அதேநேரம் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், அருண் ராஜ், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போன்றவர்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்..
இந்நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு இன்று மேலும் 23 எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவி ஏற்று கொண்டனர். தவெக அமைச்சரவையில் 4 பெண் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கீர்த்தனாவுக்கு தொழிற் துறையும், கமலிக்கு கர்நாடக துறையும், விஜயலட்சுமிக்கு பால்வள துறையும், ஜெகதீஸ்வரிக்கு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாடு துறையும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மிக முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான ‘விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்’, சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று, தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துறையின் அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் அவரது அரசியல் பயணம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.