  iuml going to take place in tvk ministry
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (13:28 IST)

தவெக அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறும்!.. காதர் மொய்தீன் அறிவிப்பு...

Publish: Thu, 21 May 2026 (13:28 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (13:31 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். விஜய் பதவியேற்றபோதே அவருடன் செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

மேலும், இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். இந்த அமைச்சரவையில் விசிக மற்றும் இந்தியன் முஸ்லீக் கட்சி ஆகியவை இடம் பெறவேண்டும் என தவெக தரப்பு அழைப்பு விடுத்தது. இதையடுத்து அந்த இரண்டு கட்சிகளும் தவெக அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது பற்றி ஆலோசனை நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில், தமிழக அமைச்சரவையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இடம் பெறும் எனவும், பாபநாசம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ ஷாஜகான் அமைச்சராகிறார் என அக்கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீன் அறிவித்திருக்கிறார். அனேகமாக, அந்த கட்சிக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  

தவெகவில் ஏற்கனவே விஜய் உட்பட 10 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் நிலையில், இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் .

நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பவர் சீமான்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் வி.எஸ்.பாபு. இவர் ஏற்கனவே அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளில் பயணித்தவர்.

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.