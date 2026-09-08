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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (11:21 IST)

முக ஸ்டாலின் மிசா கைதி இல்லை.. மிசா காலத்தில் வேறொரு வழக்கிற்காக கைதானவர்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மிசா
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (11:21 IST)
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மிசா கைது தொடர்பான விவகாரம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று காரசாரமான விவாதமாக மாறியது. முதல்வர் விஜய் நேற்று பேசிய கருத்துகளை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று திமுக தரப்பில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் மறுப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. முதல்வரின் பேச்சு அமலாக்கத்துறை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை குறிப்பிட்டே அமைந்திருந்ததால், அதை நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என அவர் விளக்கம் அளித்ததாக தெரிகிறது.
 
முன்னதாக, திமுக கொறடா எ.வ. வேலு பேசும்போது, நீதிமன்ற விசாரணையில் இருக்கும் விவகாரங்கள் குறித்து முதல்வர் பேசியதாகவும், சர்க்காரியா ஆணையம் தொடர்பான விஷயங்களையும் தவறாக சித்தரித்ததாகவும் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், மிசா மற்றும் மாறன் குறித்து முதல்வர் தெரிவித்த கருத்துகளை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
 
இதற்கு பதிலளித்த சட்ட அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மிசா காலத்தில் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரையும் மிசா கைதிகள் என்று கூற முடியாது என தெரிவித்ததாக தெரிகிறது. திருட்டு, வழிப்பறி, கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளிலும் அப்போது கைது நடவடிக்கைகள் நடந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
குறிப்பாக, மு.க.ஸ்டாலின் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார் என்பதற்கான பதிவு இல்லை என்றும் அமைச்சர் கூறினார். இதனால், மிசா கைது விவகாரம் மீண்டும் அரசியல் விவாதத்தின் மையமாகியுள்ளது.  
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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