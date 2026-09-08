பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற 3 காமன்மேன் போட்டியாளர்கள் யார் யார்? தாக்கு பிடிப்பார்களா?
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த முறை புதுமையான முயற்சியாக மக்கள் மத்தியில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட மூன்று பேர் போட்டியாளர்களாக களமிறங்கியுள்ளனர். இதன் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கும் பிரபலங்களுடன் ஒரே மேடையில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
விஜய் தொலைக்காட்சியில் தொடங்கியுள்ள பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதி தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்குகிறார். இந்த சீசனின் தொடக்கத்திலேயே வித்தியாசமான முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இதுவரை போட்டியாளர்களை வெளியேற்றுவதற்காக மட்டுமே மக்கள் வாக்களித்து வந்த நிலையில், இந்த முறை வீட்டுக்குள் யார் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கும் மக்கள் வாக்களிக்கும் வகையில் நிகழ்ச்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்று பேர் மக்கள் முன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, அவர்களில் அதிக வாக்குகளைப் பெறும் இருவர் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்லும் நடைமுறை அறிமுகமானது. இதன் மூலம் பார்வையாளர்களும் நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்திலேயே நேரடியாக முடிவு எடுக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்.
இதற்கிடையே பிக் பாஸ் காமன்மேன் நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற எட்டு பேரில் ஷபானா, முனியம்மா மற்றும் ஜேசன் ஆகிய மூவர் தற்போது பிக் பாஸ் சீசன் 10-ல் பங்கேற்றுள்ளனர். மக்களிடம் இருந்து வந்த இவர்களின் வாழ்க்கை அனுபவம், பிரபல போட்டியாளர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி வெளிப்படும் என்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரபலங்கள் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்திய பிக் பாஸ் வீட்டில், இந்த முறை காமன்மேன் போட்டியாளர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கிடைத்திருப்பது நிகழ்ச்சிக்கு கூடுதல் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva