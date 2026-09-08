புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைய போவது எங்கு? முதல்வர் விஜய் இன்று முக்கிய ஆலோசனை...
புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்வது தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தலைமையில் இன்று முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய வளாகம் அமைக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் விஜய் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கான இடத்தை இறுதி செய்வதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
சென்னையில் பட்டினப்பாக்கம், கிண்டி, நந்தம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இடங்கள் பரிசீலனையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஒவ்வொரு இடத்திலும் போக்குவரத்து வசதி, பொதுமக்கள் அணுகும் தன்மை, எதிர்கால விரிவாக்கத்துக்கான வாய்ப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல்வர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை, வருவாய்த்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம், சென்னை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். புதிய வளாகத்துக்கான இடத்தை இறுதி செய்வது குறித்து இதில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
புதிய தலைமைச் செயலகம் என்பது வெறும் புதிய கட்டடம் என்ற அளவில் இல்லாமல், நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகளை நவீனப்படுத்தும் வாய்ப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. ஒரே வளாகத்தில் பல்வேறு துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டால், நிர்வாகப் பணிகள் வேகமாக நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva