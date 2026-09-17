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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (09:56 IST)

17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி கோவில் குடமுழுக்கு விழா.. அமைச்சர் ரமேஷ் பெருமிதம்...

அமைச்சர் ரமேஷ்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (09:56 IST)
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17 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி கோவில் குடமுழுக்கு பெருவிழா குறித்து அமைச்சர் ரமேஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது:
 
 
மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலின் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா, 17 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நடைபெறுவது ஆன்மிகப் பெருமை மட்டுமல்ல; நமது திருக்கோயில் தமிழர் மரபின் தொடர்ச்சியை போற்றும் ஒரு சிறப்புமிக்க நிகழ்வாகும்.
 
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் வழிகாட்டுதலும் ஆதரவும், இவ்விழாவை சிறப்பான ஏற்பாடுகளுடன் வெகு விமரிசையாக நடத்துவதற்கு பெரும் துணையாக அமைந்துள்ளது.
 
மீனாட்சி அம்மன் – சுந்தரேசுவரர் அருளால் தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவரும் அமைதி, ஆரோக்கியம், வளம் மற்றும் மகிழ்வுடன் வாழ வேண்டுகிறேன்.
 
நமது கோயில்களின் சிறப்பையும் தொன்மையையும் போற்றி, அவற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கும் பெருமையுடன் கொண்டு செல்வோம். 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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