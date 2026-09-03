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  4. Mobile Phone Ban in Temples Is Not a New Practice: HR&CE Minister Ramesh Clarifies Rules and Exceptions
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (10:42 IST)

கோவில்களில் செல்போன் கொண்டு செல்லப்படும் விவகாரம்.. அமைச்சர் ரமேஷ் புதிய அறிவிப்பு...

தமிழ்நாடு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:42 IST)
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தமிழ்நாட்டின் முக்கிய திருத்தலங்களில் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதியான வழிபாட்டை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், கோயில்களில் செல்போன்களுக்கு தடை விதிப்பது என்பது ஒரு புதிய நடைமுறை அல்ல என்றும், இது ஏற்கெனவே அமலில் உள்ள ஒன்றுதான் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பக்தர்களின் வசதியை மனதில் கொண்டு சில முக்கிய தளர்வுகளையும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, கோயில்களுக்கு வரும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் இருந்து செல்போன்களை வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், சிறப்பு விசேஷ நாட்கள் மற்றும் திருவிழா காலங்களில் கோயில்களுக்கு பக்தர்கள் செல்போன்களை கொண்டு செல்ல எந்தவிதமான தடையும் இல்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
கோயில் வளாகங்களில் பக்தர்களுக்கு எவ்வித சிரமமும் ஏற்படாத வகையில், வழிபாட்டு முறைகளையும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளையும் சீரமைக்க அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பொதுமக்களின் புனிதமான வழிபாட்டு அனுபவத்தைப் பாதுகாப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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