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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (13:00 IST)

நத்திங் போன்களுக்கு புதிய 'நத்திங் ஓஎஸ் 5.0' இயங்குதளம்.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

நத்திங் ஓஎஸ் 5.0
Written By: SIVA
Published: Tue, 13 Oct 2026 (13:00 IST)
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ஆண்ட்ராய்டு 17 அடிப்படையிலான புதிய 'நத்திங் ஓஎஸ் 5.0'  இயங்குதளத்தை நத்திங் நிறுவனம் தற்போது நத்திங் போன் சாதனத்திற்கு வெளியிட தொடங்கியுள்ளது. இந்த புதிய அப்டேட் மூலம் ஹோம் ஸ்கிரீன் முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், புதிய லாக் ஸ்கிரீன் கிளாக் ஃபேஸ், மேம்பட்ட மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் பல புதிய விட்ஜெட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஐகான்கள், இடைவெளிகள் மற்றும் அனிமேஷன்கள் போன்ற வடிவமைப்பு அம்சங்களும் மெருகூட்டப்பட்டுள்ளன.
 
குறிப்பாக, மொபைல் திரை பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்க 'அவே டைம்' மற்றும் 'கலெக்டர்' போன்ற புதிய விட்ஜெட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், பயனர்களின் அன்றாடப் பணிகளை எளிதாக்க 'எசென்ஷியல் ஸ்பேஸ்' எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு  அம்சமும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
வேகமான டச் ரெஸ்பான்ஸ் மற்றும் சிறந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப் மேலாண்மை போன்ற சிஸ்டம் லெவல் மேம்பாடுகளும் இந்த அப்டேட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த புதிய மென்பொருள் அம்சம் வரவிருக்கும் மாதங்களில் நத்திங் மற்றும் சிஎம்எஃப் நிறுவனத்தின் மற்ற தகுதியான போன்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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