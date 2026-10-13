5 ரூபாய் கரண்ட்டை 35 ரூபாய்க்கு வாங்கலாமா?.. தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு...
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது தவெக ஆட்சி அமைந்த பின் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் இரவு நேரங்களில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அமைச்சர்கள் பேசும் நிகழ்ச்சிகள், தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் அறைகள் இருக்கும் தளத்திலும் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது..
ஒருபக்கம் மின்வெட்டை சரி செய்ய அரசு இறங்கியிருக்கிறது. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 முதல் 37 ரூபாய் வரை கொடுத்து வாங்க தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. இதற்கு திமுகவை சேர்ந்த பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்., திமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது ‘தூத்துக்குடி மற்றும் வடசென்னை அனுமின் நிலையங்களில் வெறும் 5 ரூபாய்க்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்சாரத்தை எதற்காக தவெக அரசு ஏழு மடங்கு அதிக விலை கொடுத்து 35 முதல் 37 வரை வாங்குகிறது?.. மின் உற்பத்தி, இறக்குமதி நிலக்கரி கொள்முதல் ஆகியவற்றில் இந்த அரசு படுமோசமாக சொதப்பியதால்தான் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிற
’து என தெரிவித்திருக்கிறார்..
அதேபோல் டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘குறுகிய கால கொள்முதல் பின்பற்றி ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ 35-க்கு வாங்க தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது.. அவசரகதியில் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய அவசியத்தை அரசு விளக்க வேண்டும்.. தடையற்ற மின்சார விநியோகத்துக்கு தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ‘திமுக ஆட்சியின் போது எந்தவித தடையும் இன்றி சீராக மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.. தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 5 மாதங்களாகியும் மின்வெட்டை சரி செய்ய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
’து என தெரிவித்திருக்கிறார்..
அதேபோல் டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘குறுகிய கால கொள்முதல் பின்பற்றி ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ 35-க்கு வாங்க தமிழக அரசு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது.. அவசரகதியில் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய அவசியத்தை அரசு விளக்க வேண்டும்.. தடையற்ற மின்சார விநியோகத்துக்கு தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ‘திமுக ஆட்சியின் போது எந்தவித தடையும் இன்றி சீராக மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.. தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 5 மாதங்களாகியும் மின்வெட்டை சரி செய்ய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.