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  4. AIADMK Facing Major Crisis: 15 MLAs Ready to Quit, Says Minister Sengottaiyan
Written By SIVA SIVA

அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 15 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வெளியேற தயாராக உள்ளனர்.. செங்கோட்டையன்

sengottaiyan
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (13:03 IST)
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அதிமுகவிலிருந்து மேலும் 15 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வெளியேற தயாராக இருப்பதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கியது நல்லவேளையாக முடிந்தது என்றும், அதனால் தான் தப்பித்து இன்று வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருப்பதாகவும் அவர் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார். 
 
மேலும், அதிமுகவின் நிலைமை தற்போது "யானை தேய்ந்து கட்டெறும்பான" கதையாக மாறிவிட்டதாகவும், விரைவில் அக்கட்சியில் இருந்து 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளியேற போவதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் இந்த அதிரடி நகர்வுகள் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமியை சுற்றியுள்ள கோட்டை தற்பொழுது வேகமாக சரிந்து வருவதாகவும், கட்சியில் என்ன நடக்கிறது என்பதே யாருக்கும் தெரியாத குழப்பமான சூழல் நிலவுவதாகவும் செங்கோட்டையன் வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார். 
 
இந்த தகவல்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையேயான மோதலையும் மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. செங்கோட்டையனின் இந்த அதிரடிப் பேச்சு தற்பொழுது அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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