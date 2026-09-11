இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் குட்டி ராஜாங்கம் நடத்தி வரும் அதிகாரிகள்.. அமைச்சர் ரமேஷ் நடவடிக்கை எடுப்பாரா?
இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் இளநிலை உதவியாளர்கள், கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் போன்ற பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆனால், பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றும் கோயில் செயல் அலுவலர்களுக்கு இதுவரை கலந்தாய்வு குறித்த எந்தவித அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இதனால், அப்பணியிடங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் உள்நோக்கம் இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் ஊழியர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
மறுபுறம், அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள உதவியாளர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்கள் பலர் கடந்த 20 முதல் 30 ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் காலூன்றி பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்கள் ஆணையர் அலுவலகத்திலேயே மாறி மாறி பணி அமர்த்தப்படுவதால், கோப்புகளை உயர் அதிகாரிகளின் பார்வைக்கு கொண்டு செல்லாமல் தங்களது இஷ்டப்படி 'குட்டி ராஜாங்கம்' நடத்தி வருவதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
பல ஆண்டுகளாக தொடரும் இந்த ஊழல் மற்றும் அதிகார வரம்ப மீறல்களை இதுவரை எந்த அரசும் தடுத்து நிறுத்த தவறிவிட்டது. மக்களுக்கான நேர்மையான ஆட்சியை வழங்கி வரும் தவெக அரசு இதற்கு எப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva