மதுரை சென்ட்ரல் தியேட்டரில் பயங்கர தீ விபத்து.. குடோனாக மாறிய நிலையில் பயங்கர சேதம்...
மதுரை மேலக்கோபுர வீதியில் அமைந்துள்ள பழமையான சென்ட்ரல் திரையரங்கில் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மதுரையின் பழமையான திரையரங்குகளில் ஒன்றான இது, கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு மூடப்பட்டு, தற்போது வட மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் விளையாட்டு பொருட்கள் மற்றும் பொம்மைகளை சேமித்து வைக்கும் குடோனாகவும், கார் பார்க்கிங் பகுதியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
இன்று மாலை திடீரென திரையரங்க வளாகத்தில் தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியது. சிறிது நேரத்திலேயே தீ மளமளவென பரவி அதிகளவில் புகை வெளியேறியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்று வருவதால், ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அப்பகுதியில் கூடிருந்தனர். கோவில் அருகே ஏற்பட்ட இந்த விபத்து மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தகவல் அறிந்ததும் 5-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து வாகனங்களும் வீரர்களும் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். குடோனில் இருந்த பொருட்கள் தீப்பற்றி எரிந்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படும் நிலையில், விபத்துக்கான காரணம் குறித்துக் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva