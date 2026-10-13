ஈரான் - சவுதி அரேபியா மோதல்!.. இண்டிகோ விமானம் ரத்து!...
ஏமன் நாட்டில் அரசு படையினருக்கும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே கடந்த பல வருடங்களாகவே மோதல் இருந்து வருகிறது. அந்த உள்நாட்டு போரில் ஏமன் அரசு படையினருக்கு சவுதி அரேபியாவும். ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஈரானும் ஆதரவு அளித்து வருகிறது.
இதன் காரணமாக ஈரான் - சவுதி அரேபியா நாடுகளுக்கிடையே கடந்த பல வருடங்களாகவே மோதல்போக்கு நிலவி வருகிறது. ஓமன் நாட்டில் இருவரும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
கடந்த சில நாட்களாகவே ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியா மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள். சமீபத்தில் சவுதி சர்வதேச விமானநிலையத்தில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலில் பலரும் உயிரிழந்தனர். எனவே, சவுதி விமான நிலையம் தற்போது மூடப்பட்டிருக்கிறது..
ஈரான் - சவுதி அரேபியா இடையே நிலவி வரும் பதட்டமான சூழ்நிலை காரணமாக ரியாத், ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் மதினா ஆகிய நகரங்களுக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்த புறப்படும் விமானங்கள் அக்டோபர் 17ம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாகவே ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியா மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள். சமீபத்தில் சவுதி சர்வதேச விமானநிலையத்தில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலில் பலரும் உயிரிழந்தனர். எனவே, சவுதி விமான நிலையம் தற்போது மூடப்பட்டிருக்கிறது..
ஈரான் - சவுதி அரேபியா இடையே நிலவி வரும் பதட்டமான சூழ்நிலை காரணமாக ரியாத், ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் மதினா ஆகிய நகரங்களுக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்த புறப்படும் விமானங்கள் அக்டோபர் 17ம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.