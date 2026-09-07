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  4. Minister Rajmohan Defends Vijay Government in Assembly
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (13:03 IST)

இது கோடிகளை கொட்டி அமைந்த சர்க்கார் கிடையாது, கோடிக்கணக்கான தமிழர்களின் வாக்கை வென்ற விஜய் சர்க்கார்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:03 IST)
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இன்று சட்டப்பேரவையில் பேசிய அமைச்சர்ராஜ்மோகன்,  சமூக வலைதள பதிவுகள் மூலம் தொடர்ந்து விமர்சிக்கும் போக்கு குறித்து  கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். அவர் பேசியதாவது:
 
“தொடர்ந்து அவங்க அவதூறு பரப்பிட்டு இருக்காங்க. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மீது சமூக வலைதளத்துல மறைமுகத் தாக்குதல் நடத்துறாங்க” என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார். இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் அரசியல் ரீதியாக தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்குவதாகவும் அவர் தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டார்.
 
தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரை நேரடியாகக் குறிப்பிட்டு பேசிய அமைச்சர், விஜய் தலைமையிலான அரசை கடுமையாக சாடுவதற்கான விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தார். “இது அவங்கள மாதிரி கோடிகளைக் கொட்டி அமைந்த சர்க்கார் கிடையாது, கோடிக்கணக்கான தமிழர்களின் வாக்கை வென்ற விஜய் சர்க்கார்!” என்று அவர் அழுத்தமாக தெரிவித்தார்.
 
அமைச்சரின் இந்த பேச்சு, ஆளும் தரப்புக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையிலான அரசியல் மோதலை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் நடைபெறும் அரசியல் விமர்சனங்கள் தற்போது சட்டப்பேரவை விவாதங்களிலும் எதிரொலிப்பது கவனத்தை பெற்றுள்ளது. ராஜ்மோகனின் இந்த அதிரடி பேச்சு தொடர்பான விவாதங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் மேலும் சூடுபிடித்துள்ளன.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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