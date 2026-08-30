நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி 682 பேர் உயிரிழப்பு!.. 120 தமிழர்கள் மீட்கப்படுவார்களா?!..
சமீபத்தில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளம் காரணமாக மக்கள் குடியிருந்த வீடுகளும், கட்டிடங்களும், கார் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டன. பெருவெள்ளம் வழியில் இருந்த மண்., பாறைகள், மனிதர்கள் என எல்லாவற்றையும் வாரிசுருட்டிக் கொண்டு சென்றது.
வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 682 பேர் உயிரிழந்ததாக நேபாள அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. அதேபோல் 1000-த்திற்கும் மேற்பட்ட வரை காணவில்லை.. அவர்களை தேடும் பணியில் நேபாள அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது.. அதோடு நேபாள அரசோடு சேர்ந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் மீட்பு பணியில் உதவி செய்து வருகின்றன..
ஒருபக்கம் நேபாளத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருக்கிறார். முதல்கட்டமாக 20 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு விமானம் மூலம் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அடுத்து ஒரு இடத்தில் 120 பேர் வரை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களை விரைவில் மீட்டு தமிழகத்திற்கு கொண்டுவர ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாகவும் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என கணிக்கப்படுகிறது..
ஒருபக்கம் நேபாளத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருக்கிறார். முதல்கட்டமாக 20 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு விமானம் மூலம் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அடுத்து ஒரு இடத்தில் 120 பேர் வரை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களை விரைவில் மீட்டு தமிழகத்திற்கு கொண்டுவர ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாகவும் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என கணிக்கப்படுகிறது..