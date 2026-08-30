  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. tvk minister rajmohan confirmed 120 people in nepal
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (08:08 IST)

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி 682 பேர் உயிரிழப்பு!.. 120 தமிழர்கள் மீட்கப்படுவார்களா?!..

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (08:13 IST)
google-news
சமீபத்தில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளம் காரணமாக மக்கள் குடியிருந்த வீடுகளும், கட்டிடங்களும், கார் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டன. பெருவெள்ளம் வழியில் இருந்த மண்., பாறைகள், மனிதர்கள் என எல்லாவற்றையும் வாரிசுருட்டிக் கொண்டு சென்றது.

வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 682 பேர் உயிரிழந்ததாக நேபாள அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. அதேபோல் 1000-த்திற்கும் மேற்பட்ட வரை காணவில்லை.. அவர்களை தேடும் பணியில் நேபாள அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது.. அதோடு நேபாள அரசோடு சேர்ந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் மீட்பு பணியில் உதவி செய்து வருகின்றன..

ஒருபக்கம் நேபாளத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருக்கிறார். முதல்கட்டமாக 20 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு விமானம் மூலம் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அடுத்து ஒரு இடத்தில் 120 பேர் வரை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களை விரைவில் மீட்டு தமிழகத்திற்கு கொண்டுவர ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாகவும் அவர் செய்தியாளர்களிடம்  கூறினார். ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என கணிக்கப்படுகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முக ஸ்டாலினுக்கு Z பிரிவு பாதுகாப்பு வாபஸ்!.. தமிழக அரசு அதிரடி...

இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான மருத்துவ வசதி ஒப்பீடு.. பெண் டாக்டரின் பதிவு வைரல்..

இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான மருத்துவ வசதி ஒப்பீடு.. பெண் டாக்டரின் பதிவு வைரல்..இந்தியாவுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இடையிலான சுகாதார வசதிகளை ஒப்பிட்டு மருத்துவர் ஒருவர் பகிர்ந்த அனுபவம் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

நேபாள வெள்ளம்.. துரிதமாக செயல்பட்ட பள்ளி முதல்வர்.. 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய அதிசயம்...

நேபாள வெள்ளம்.. துரிதமாக செயல்பட்ட பள்ளி முதல்வர்.. 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய அதிசயம்...நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கரமான திடீர் வெள்ளத்தில் 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய பள்ளி முதல்வர் ராஜேந்திர தவாடியின் செயல்பாடு தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய ஆளுநராக கிரண் குமார் ரெட்டி?!.. விரைவில் அறிவிப்பு!...

தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய ஆளுநராக கிரண் குமார் ரெட்டி?!.. விரைவில் அறிவிப்பு!...தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி. கடந்த மார்ச் மாதம் 5ம் தேதி மேற்குவங்கத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.

மரத்தில் கட்டி வைத்து தீ வைத்த கொடூரம்.. 2 மாதங்கள் உயிருக்கு போராடிய 28 வயது பெண் மரணம்..

மரத்தில் கட்டி வைத்து தீ வைத்த கொடூரம்.. 2 மாதங்கள் உயிருக்கு போராடிய 28 வயது பெண் மரணம்..சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாக இருந்த 28 வயது இளம் பெண் மஞ்சீத் கவுரின் மரணம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாளத்தில் பேரழிவு ஏற்பட்ட 3 நாட்களுக்கு பின் 6 வயது சிறுமி மீட்பு.. மண்ணுக்குள் இருந்து கேட்ட அழுகுரலால் தப்பித்த உயிர்..

நேபாளத்தில் பேரழிவு ஏற்பட்ட 3 நாட்களுக்கு பின் 6 வயது சிறுமி மீட்பு.. மண்ணுக்குள் இருந்து கேட்ட அழுகுரலால் தப்பித்த உயிர்..நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெள்ளம், சேறு மற்றும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த 6 வயது சிறுமி மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராசுவா மாவட்டத்தின் திமுரே கிராமத்தில் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.