திட்டம் முடிந்து உடனே ரீசார்ஜ் செய்யாவிட்டா இன்கமிங் கால் நிறுத்தப்படும்; ஜியோ அறிவிப்பு
ரிலையன்ஸ் ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம் முடிவடைந்த பிறகும் உடனடியாக ரீசார்ஜ் செய்யாவிட்டால், இன்கமிங் அழைப்புகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் நிறுத்தப்படலாம் என எச்சரிக்கை குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
"உங்கள் ஜியோ ரீசார்ஜ் திட்டம் முடிவடைந்துவிட்டது. இன்கமிங் அழைப்புகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் நிறுத்தப்படலாம்; இணைப்பில் இருக்க உடனே ரீசார்ஜ் செய்யவும்" என்ற வாசகங்களுடன் கூடிய ஸ்கிரீன்ஷாட்களை பல பயனர்கள் பகிர்ந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாக, எந்தவொரு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்திலும் ரீசார்ஜ் காலம் முடிந்தவுடன் அவுட்கோயிங் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவைகள் மட்டுமே உடனடியாக நிறுத்தப்படும். இன்கமிங் அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் குறிப்பிட்ட சில நாட்கள் வரை தொடர்ந்து கிடைக்கும். ஜியோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும், திட்டம் முடிந்தவுடன் இன்கமிங் அழைப்புகள் துண்டிக்கப்படும் என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
மேலும், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு சிம் கார்டு தொடர்ந்து 90 நாட்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தால் மட்டுமே அதன் சேவைகளை முழுமையாக துண்டிக்க முடியும். கணக்கில் 20 ரூபாய்க்கு மேல் இருப்பு இருந்தால், ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் ரிடென்ஷன் திட்டத்தின் கீழ் 20 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு மேலும் 30 நாட்களுக்கு சேவை நீட்டிக்கப்படும். எனவே, வாடிக்கையாளர்களை விரைந்து ரீசார்ஜ் செய்ய தூண்டும் வகையிலேயே இத்தகைய எச்சரிக்கை செய்திகள் அனுப்பப்படுவதாகத் தெரிகிறது.