சென்னைக்கு விடுக்கப்பட்ட ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை வாபஸ்.. மிதமான மழை மட்டும் தான்...
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவான 'அக்வான்' புயல் காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்டிருந்த ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது வாபஸ் பெற்றுள்ளது.
இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று, வரும் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி நண்பகல் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை கடக்கக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது மணிக்கு 120 முதல் 145 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் தாக்கம் காரணமாக, முன்பு அறிவிக்கப்பட்டதை போல நவம்பர் 18-ஆம் தேதி சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை தற்போது விலக்கி கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மாறாக, நாளை இம்மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை மட்டுமே பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், நவம்பர் 19-ஆம் தேதி அன்று சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும், வானிலை அறிவிப்புகளைத் தொடர்ந்து கவனமுடன் பின்பற்றுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.