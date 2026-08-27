அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறிய பிச்சை என்ற வார்த்தை.. திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கொந்தளிப்பு..
தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் குறித்து திமுகவை சேர்ந்த ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்ததாக கூறப்படும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சுட்டிக்காட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அமைச்சரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசும்போது, “ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து பலர் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்திருப்பது யாரோ கொடுத்த பிச்சையால் அல்ல. அம்பேத்கர் உருவாக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கிய உரிமைகளால்தான்” என்று தெரிவித்தார். மேலும், அனைவருக்கும் சம உரிமை என்பதே அம்பேத்கரின் கொள்கை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தவெக ஆட்சியில்தான் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார். இதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேரவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து பேரவை தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகரன், ஏற்கனவே அந்த கருத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கட்சி தலைமையே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதால், முடிவுக்கு வந்த விவகாரத்தை மீண்டும் எழுப்பாமல் ஆக்கபூர்வமான விவாதங்களில் கவனம் செலுத்துமாறு அமைச்சருக்கு அறிவுறுத்தினார்.
திமுக சார்பில் பேசிய கே.என். நேரு, வெளியில் கூறப்பட்ட கருத்தை கட்சி தலைமையே கண்டித்துவிட்ட நிலையில், அதை மீண்டும் சட்டப்பேரவைக்குள் கொண்டு வர வேண்டாம் என்றும், சாதி பிரச்னையை பேரவையில் எழுப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
Edited by Siva