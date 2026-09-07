முதல்வர் விஜய்யே பேச அனுமதிங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் வெளியேறிய திமுக எம்.எல்.ஏக்கள்..
தமிழக சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர்கள் மேற்கொண்ட வெளிநடப்பு தற்போது அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது. முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பதிலுரை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது சபாநாயகரிடம் பதில் சொல்ல அனுமதி கேட்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு சபாநாயகர் மறுத்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதை அடுத்து சபாநாயகர், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பேசுவதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று முதல்வரே வேண்டுகோள் விடுத்தார். இதையடுத்து உறுப்பினர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் அமர்ந்து அவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் சபாநாயகர், அறிவுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆனால், அந்த அறிவுறுத்தலுக்குப் பிறகும் திமுக உறுப்பினர்கள் அவையை விட்டு வெளியேறியதாக கூறப்படுவது அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனை முதல்வர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திமுக வெளிநடப்பு செய்ததா என்ற கேள்வியை ஆளும் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர். குறிப்பாக, குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவைக்குள்ளேயே விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பு இருந்த நிலையில், வெளிநடப்பை தேர்வு செய்தது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது.
சட்டப்பேரவையில் நடந்த இந்த சம்பவம், ஆளும் தரப்புக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையிலான அரசியல் மோதல் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது.
Edited by Siva