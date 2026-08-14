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  4. Rs 1.02 Lakh Crore Investment in 100 Days: Behind the Big Triumph Lies Major Challenges for the Vijay Government
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (18:49 IST)

100 நாளில் ஒரு லட்சம் கோடி முதலீடு பெரிதல்ல.. அதைவிட பெரிய சவால் ஒன்று தவெக அரசுக்கு உள்ளது...

விஜய் அரசு
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (18:49 IST)
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தமிழகத்தில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று நூறு நாட்களுக்குள் ரூ.1.02 லட்சம் கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது தவெக அரசு. எந்தவொரு புதிய அரசுக்கும் இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடக்கம்தான் என்றாலும், வெறும் காகித ஒப்பந்தங்களாக மட்டுமே பல முதலீடுகள் நின்றுவிடும் என்ற கடந்த கால வரலாற்றை நாம் மறந்துவிட முடியாது. 
 
இந்த பிரம்மாண்ட தொகைகள் உண்மையான தொழிற்சாலைகளாக மாறி, கிராமப்புற இளைஞர்களின் கைகளில் வேலைவாய்ப்பாக மாறும்போது மட்டுமே இந்தச் சாதனை முழுமை பெறும்.
 
இதன் பின்னால் பல நடைமுறைச் சவால்களும் காத்திருக்கின்றன. தொழில் தொடங்குவதற்கான 21 நாள் காலக்கெடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், அதிகாரத்துவத் தாமதங்களைக் கடந்து அது சாத்தியப்படுமா என்பது கேள்விகுறியே. மேலும், புதிய தொழிற்சாலைகளுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவதில் எழும் உள்ளூர் எதிர்ப்புகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர்வளப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது போன்ற முக்கியமான விவகாரங்களை அரசு எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. 
 
வெறும் எண்ணிக்கைகளைக் காட்டி அரசியல் மைலேஜ் தேடுவதை விடுத்து, சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பேணுவதிலும் உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிப்பதிலும் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த முதலீடுகளை வெற்றிகரமாகத் தரைமட்டத்திற்குக் கொண்டுவந்து தடைகளைத் தாண்டுவதில்தான் முதல்வர் விஜய்யின் உண்மையான முதிர்ச்சியும் வெற்றியும் அடங்கியிருக்கிறது; பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
  
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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