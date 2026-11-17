பிரியங்கா காந்தி சொன்னதை உடனே நிறைவேற்றிய விஜய்.. டெல்லியில் நடந்த சம்பவம்..
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று டெல்லி கிளம்பி சென்றார். மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அவர் பிரதமர் மோடியிடம் ஆலோசனை செய்வார் என சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. மாறாக அகில இந்திய காங்கிரஸின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள அவரின் சுயசரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது தன்னுடைய வீட்டில் 22 வருடங்களாக வேலை செய்து வரும் பெண் ஒருவர் உங்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் என சோனியா காந்தியின் மகளும், காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி சொல்ல உடனே அந்த பெண்ணுடன் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். இந்த புகைப்படம் சமூகவவலைத் தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அப்போது தன்னுடைய வீட்டில் 22 வருடங்களாக வேலை செய்து வரும் பெண் ஒருவர் உங்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் என சோனியா காந்தியின் மகளும், காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி சொல்ல உடனே அந்த பெண்ணுடன் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். இந்த புகைப்படம் சமூகவவலைத் தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.