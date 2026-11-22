இந்த கார் வேண்டாம், நான் கேட்கும் கார் தான் வேண்டும்.. கடைசி நிமிடத்தில் திருமணத்தை நிறுத்த்ய காவல்துறை அதிகாரி...
ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட்டில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வில், வரதட்சணையாக ரூ.13 லட்சம் மதிப்பிலான மாருதி பிரெஸ்ஸா கார் கிடைக்காததால் டெல்லி காவல்துறையில் பணிபுரியும் மணமகன் குல்தீப் திருமணத்தை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நவம்பர் 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த திருமணத்திற்காகப் பெண் வீட்டார் ரூ.25 முதல் ரூ.30 லட்சம் வரை செலவு செய்திருந்ததோடு, ரூ.9.5 லட்சம் மதிப்பிலான ஹூண்டாய் ஆரா காரையும் முன்பதிவு செய்திருந்தனர். ஆனால், திருமணத்திற்கு முதல் நாள் பிரெஸ்ஸா கார் வேண்டும் என மாப்பிள்ளை வீட்டார் பிடிவாதம் பிடித்ததால், குறுகிய நேரத்தில் அதை ஏற்பாடு செய்ய முடியாமல் பெண் வீட்டார் தவித்துள்ளனர்.
திருமண நாளன்று சாதாரண உடையில் மண்டபத்திற்கு வந்த மணமகன், கார் இல்லாததை கண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, பெண் வீட்டாரின் கெஞ்சலையும் மீறி திருமணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு வெளியேறினார். மணக்கோலத்தில் காத்திருந்த மணமகள் ஹீனா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இதனால் பெரும் அவமானத்திற்கும் பொருளாதார இழப்புக்கும் ஆளாகியுள்ளனர். இது குறித்து பெண்ணின் தந்தை சுபாஷ் குமார் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.