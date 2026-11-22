2027 ஜனவரி 1ஆம் தேதி உங்களுக்கு 18 வயதா? இன்றே வாக்காளர் பட்டியலில் சேரலாம்.. சிறப்பு முகாம்..
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த முகாம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
ஜனவரி 1, 2027-ஆம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு இந்த சிறப்பு திருத்தப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. நவம்பர் 12 அன்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் மற்றும் விவரத் திருத்தங்களுக்கு பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
புதிய வாக்காளர்கள் படிவம் 6 மூலமும், பெயர் நீக்கத்திற்கு படிவம் 7 மூலமும், திருத்தங்கள் மற்றும் இடமாற்றங்களுக்கு படிவம் 8 மூலமும் விண்ணப்பிக்கலாம்; ஜனவரி 1, 2027-க்குள் 18 வயது பூர்த்தியாகும் இளைஞர்களும் சேரலாம். மேலும், voters.eci.gov.in இணையதளம் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.