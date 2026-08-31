H-1B விசா சிக்கல் புதிய வாய்ப்பாக மாறுமா? IT துறையின் கணக்கு எப்படி மாறுகிறது?..
உலக பொருளாதாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் (IT) துறையில் தற்போது மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. பல தசாப்தங்களாக இந்திய IT ஊழியர்கள் மற்றும் பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்காவின் H-1B விசா, ஒரு விசாவைத் தாண்டி உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கான மிகப்பெரிய வாயிலாக இருந்து வந்தது.
ஆனால், அமெரிக்காவின் குடியேற்றக் கொள்கைகளில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான மாற்றங்கள், புதிய விசா விதிகளுக்கான அதிகப்படியான கட்டண முன்மொழிவுகள் மற்றும் கடுமையான குடியேற்ற விதிமுறைகள் ஆகியவை இந்த பழைய நிலையை பெரிய அளவில் மாற்றியுள்ளன.
இந்த புதிய சூழல் இந்திய IT நிறுவனங்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் இளம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் முன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது:
அமெரிக்காவை மையமாகக் கொண்ட மாடலில் இருந்து வெளியேறி, இந்தியாவுக்குள்ளேயே வலுவான மற்றும் நீடித்த வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளைத் தேடும் நேரம் வந்துவிட்டதா?
குடியேற்றக் கொள்கைகளில் புதிய மாற்றங்கள் – பின்னணி:
அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை (DHS) மற்றும் குடியேற்ற அமைப்புகள் H-1B விசா முறையில் தொடர்ந்து கடுமையான அணுகுமுறையை கடைப்பிடித்து வருகின்றன.
செலவு மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிப்பு:
புதிய H-1B விண்ணப்பங்களுக்கான அதிகப்படியான கட்டண முன்மொழிவுகள், இந்திய outsourcing நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்காவில் பணியாளர்களை அனுப்பி பணியமர்த்துவதை பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் செலவு அதிகமானதாக மாற்றியுள்ளன.
சம்பள விதிமுறைகள் மற்றும் லாட்டரி முறை:
விசா லாட்டரி முறையில் குறைந்தபட்ச சம்பள வரம்புகள் மற்றும் அதிக திறன் கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுவது, career-ன் தொடக்க நிலையில் இருக்கும் இந்திய IT பொறியாளர்களுக்கு அமெரிக்க விசா பெறுவதை முன்பைவிட கடினமாக்கியுள்ளது.
சர்வதேச மாணவர்களுக்கும் பாதிப்பு:
அமெரிக்காவில் படிப்பை முடிக்கும் இந்திய STEM மாணவர்களுக்கு 'OPT-யிலிருந்து H-1B வேலைக்கு மாறுவது' சிரமமாகியுள்ளது. இதனால் அவர்களின் ‘American Dream’ குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையும் அதிகரித்துள்ளது.
2. இந்திய IT துறையில் உடனடி மற்றும் நீண்டகால தாக்கம்:
அமெரிக்க விசா விதிமுறைகள் கடுமையாவதும், கட்டணங்கள் அதிகரிப்பதும் இந்திய IT துறையின் செயல்பாட்டு முறையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதன் முக்கிய விளைவுகள்:
* அமெரிக்காவில் பணியாளர்களை வைத்திருப்பதற்கான செலவு அதிகரிப்பு
* அமெரிக்காவிலேயே உள்ளூர் பணியாளர்களை நியமிப்பதில் அதிக கவனம்
* Offshore மற்றும் GCC மாடலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
இந்திய IT நிறுவனங்கள், குறிப்பாக TCS, Infosys, Wipro போன்ற நிறுவனங்கள், அமெரிக்க கிளைகளில் உள்ளூர் அமெரிக்க குடிமக்கள் மற்றும் Green Card வைத்திருப்பவர்களை அதிகமாக பணியமர்த்தத் தொடங்கியுள்ளன.
1. Margin மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் அழுத்தம்:
புதிய விசா விதிமுறைகளால் IT நிறுவனங்களின் On-site margin குறையக்கூடும். இதனால் அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுடனான ஒப்பந்தக் கட்டணங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
2. பாரம்பரிய Business Model-க்கு முடிவு?
குறைந்த செலவில் இந்திய developers-ஐ அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி பணிபுரிய வைக்கும் ‘Body Shopping’ முறை தற்போது படிப்படியாக முடிவுக்கு வருகிறது.
3. இந்தியாவிலேயே ஏன் புதிய வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன?
அமெரிக்காவின் வாயில்கள் கடுமையாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்தியாவின் உள்நாட்டு IT மற்றும் Digital Infrastructure துறையில் அமைதியான ஒரு புரட்சி உருவாகி வருகிறது.
(A) Global Capability Centers (GCCs) வேகமாக வளர்ச்சி:
அமெரிக்காவுக்கு பணியாளர்களை அழைத்துச் செல்வதற்கான செலவு அதிகரித்து வருவதால், உலகின் Fortune-500 நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலேயே தங்களுடைய Global Capability Centers (GCCs)-ஐ உருவாக்கவும் விரிவுபடுத்தவும் தொடங்கியுள்ளன.
பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே, சென்னை மற்றும் Delhi-NCR போன்ற நகரங்கள் தற்போது வெறும் back-office support centers ஆக இல்லை.
இவை தற்போது:
* Product Design
* Core Software Architecture
* AI Research
போன்ற துறைகளின் முக்கிய மையங்களாக மாறியுள்ளன.
அமெரிக்க நிறுவனங்கள் On-site ஊழியர்களை அழைப்பதற்குப் பதிலாக, பணிகளை நேரடியாக இந்திய GCCs-க்கு outsource செய்கின்றன. இதனால் இந்திய IT professionals அமெரிக்கா செல்லாமலேயே, உலகளாவிய அளவிலான திட்டங்களில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு பெறுகின்றனர்.
பழைய IT முறை vs புதிய GCC & Product முறை:
பாரம்பரிய IT சேவை முறை:
* குறைந்த செலவு outsourcing
* அமெரிக்கா செல்வதில் அதிக சார்பு
* விசா விதிமுறைகளால் அதிக பாதிப்பு
புதிய GCC & Product முறை:
* உள்நாட்டு AI மற்றும் Deep-Tech வளர்ச்சி
* High-end Software Design
* இந்தியாவிலேயே உலகளாவிய சம்பள அளவிலான வேலைகள்
(B) Deep-Tech மற்றும் உள்நாட்டு AI / Digital Public Infrastructure
இந்தியாவின் UPI, ONDC மற்றும் Digital Public Infrastructure (DPI) ஆகியவை உலக அளவில் முன்னுதாரணங்களாக மாறியுள்ளன.
மேலும், Generative AI (GenAI), Semiconductor Design, Cloud Architecture போன்ற Deep-Tech துறைகளில் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய முதலீடுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
(C) Reverse Brain Drain – இந்தியாவுக்கு திரும்பும் திறமைகள்:
குடியேற்றச் சிக்கல்கள், இந்தியாவில் மேம்பட்ட வாழ்க்கை முறை, கவர்ச்சிகரமான சம்பள தொகுப்புகள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் Startup Culture ஆகிய காரணங்களால் கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில் பல அனுபவமிக்க இந்திய IT professionals அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
இந்த திறமையான மனிதவளம் இந்தியாவின் உள்ளூர் Innovation Ecosystem-ஐ மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.
4. இந்தியாவைத் தவிர வேறு உலகளாவிய வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?:
அமெரிக்க சந்தையின் மீதான அதிகப்படியான சார்பைக் குறைக்க இந்திய IT துறை தனது உலகளாவிய strategy-யை Diversification செய்து வருகிறது.
ஐரோப்பா மற்றும் பிரிட்டன்:
ஜெர்மனி, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் தங்களின் workforce குறைந்து வருவதால் இந்திய IT professionals-க்கு ஏற்ற விசா மற்றும் work-permit கொள்கைகளை வழங்கி வருகின்றன.
மத்திய கிழக்கு:
துபாய், ரியாத் மற்றும் அபுதாபி போன்ற நகரங்கள் வேகமான Digital Transformation-ஐ சந்தித்து வருகின்றன. இதனால் இந்திய developers-க்கு மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஜப்பான்:
ஜப்பானில் வயதான மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருவதால் Software மற்றும் Robotics Engineers-க்கு அதிக தேவை உருவாகியுள்ளது.
5. சவால்கள் – இந்தியாவில் வலுவான Ecosystem உருவாக்குவதில் என்ன தடைகள்?:
இந்தியாவில் வாய்ப்புகள் அதிகரித்தாலும், சில முக்கிய சவால்கள் தொடர்கின்றன.
1. சம்பளம் மற்றும் வாங்கும் திறனில் வேறுபாடு
இந்தியாவில் உயர்நிலை IT professionals-க்கான சம்பள தொகுப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. ஆனால் ஆரம்ப மற்றும் நடுத்தர நிலை IT professionals-ன் சராசரி சம்பளம் அமெரிக்க அளவுடன் ஒப்பிடும்போது இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது.
2. R&D முதலீட்டில் குறைவு
இந்திய IT துறையின் பெரும்பகுதி இன்னும் Services அடிப்படையிலேயே உள்ளது. Product-based Research & Development-க்கு போதுமான முக்கியத்துவம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
3. Infrastructure மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம்
பெருநகரங்களில் Traffic, Pollution போன்ற Infrastructure பிரச்சினைகளும் சில IT professionals வெளிநாடுகளைத் தேர்வு செய்ய காரணமாக இருக்கின்றன.
நெருக்கடி அல்ல… சுயசார்புக்கான வாய்ப்பு:
அமெரிக்காவின் விசா மற்றும் குடியேற்றக் கொள்கைகள் கடுமையாகி வருவது இந்திய Tech Industry-க்கு பெரும் அழிவு நெருக்கடி அல்ல; மாறாக ஒரு மிகப்பெரிய மூலோபாய வாய்ப்பு.
பல ஆண்டுகளாக ‘Brain Drain’ பிரச்சினையை எதிர்கொண்ட இந்தியாவுக்கு, தற்போது தனது Tech Ecosystem-ஐ வெறும் Service Provider ஆக வைத்திருக்காமல், உலகளாவிய Innovation Hub ஆக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
GCCs-ன் வளர்ச்சி, உள்நாட்டு AI Startups மற்றும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய Digital Market ஆகியவை, இந்திய IT துறை இனி அமெரிக்காவின் H-1B விசாவை முழுமையாக சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை காட்டுகின்றன.
உலகத் தரத்திலான வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலேயே உருவாகி வருகின்றன.
இந்த புதிய சூழல் இந்திய IT நிறுவனங்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் இளம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் முன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது:
அமெரிக்காவை மையமாகக் கொண்ட மாடலில் இருந்து வெளியேறி, இந்தியாவுக்குள்ளேயே வலுவான மற்றும் நீடித்த வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளைத் தேடும் நேரம் வந்துவிட்டதா?
அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை (DHS) மற்றும் குடியேற்ற அமைப்புகள் H-1B விசா முறையில் தொடர்ந்து கடுமையான அணுகுமுறையை கடைப்பிடித்து வருகின்றன.
புதிய H-1B விண்ணப்பங்களுக்கான அதிகப்படியான கட்டண முன்மொழிவுகள், இந்திய outsourcing நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்காவில் பணியாளர்களை அனுப்பி பணியமர்த்துவதை பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் செலவு அதிகமானதாக மாற்றியுள்ளன.
சம்பள விதிமுறைகள் மற்றும் லாட்டரி முறை:
விசா லாட்டரி முறையில் குறைந்தபட்ச சம்பள வரம்புகள் மற்றும் அதிக திறன் கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுவது, career-ன் தொடக்க நிலையில் இருக்கும் இந்திய IT பொறியாளர்களுக்கு அமெரிக்க விசா பெறுவதை முன்பைவிட கடினமாக்கியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் படிப்பை முடிக்கும் இந்திய STEM மாணவர்களுக்கு 'OPT-யிலிருந்து H-1B வேலைக்கு மாறுவது' சிரமமாகியுள்ளது. இதனால் அவர்களின் ‘American Dream’ குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையும் அதிகரித்துள்ளது.
2. இந்திய IT துறையில் உடனடி மற்றும் நீண்டகால தாக்கம்:
அமெரிக்க விசா விதிமுறைகள் கடுமையாவதும், கட்டணங்கள் அதிகரிப்பதும் இந்திய IT துறையின் செயல்பாட்டு முறையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
* அமெரிக்காவில் பணியாளர்களை வைத்திருப்பதற்கான செலவு அதிகரிப்பு
* அமெரிக்காவிலேயே உள்ளூர் பணியாளர்களை நியமிப்பதில் அதிக கவனம்
* Offshore மற்றும் GCC மாடலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
இந்திய IT நிறுவனங்கள், குறிப்பாக TCS, Infosys, Wipro போன்ற நிறுவனங்கள், அமெரிக்க கிளைகளில் உள்ளூர் அமெரிக்க குடிமக்கள் மற்றும் Green Card வைத்திருப்பவர்களை அதிகமாக பணியமர்த்தத் தொடங்கியுள்ளன.
புதிய விசா விதிமுறைகளால் IT நிறுவனங்களின் On-site margin குறையக்கூடும். இதனால் அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுடனான ஒப்பந்தக் கட்டணங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
2. பாரம்பரிய Business Model-க்கு முடிவு?
குறைந்த செலவில் இந்திய developers-ஐ அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி பணிபுரிய வைக்கும் ‘Body Shopping’ முறை தற்போது படிப்படியாக முடிவுக்கு வருகிறது.
3. இந்தியாவிலேயே ஏன் புதிய வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன?
அமெரிக்காவின் வாயில்கள் கடுமையாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்தியாவின் உள்நாட்டு IT மற்றும் Digital Infrastructure துறையில் அமைதியான ஒரு புரட்சி உருவாகி வருகிறது.
(A) Global Capability Centers (GCCs) வேகமாக வளர்ச்சி:
அமெரிக்காவுக்கு பணியாளர்களை அழைத்துச் செல்வதற்கான செலவு அதிகரித்து வருவதால், உலகின் Fortune-500 நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலேயே தங்களுடைய Global Capability Centers (GCCs)-ஐ உருவாக்கவும் விரிவுபடுத்தவும் தொடங்கியுள்ளன.
பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே, சென்னை மற்றும் Delhi-NCR போன்ற நகரங்கள் தற்போது வெறும் back-office support centers ஆக இல்லை.
இவை தற்போது:
* Product Design
* Core Software Architecture
* AI Research
போன்ற துறைகளின் முக்கிய மையங்களாக மாறியுள்ளன.
அமெரிக்க நிறுவனங்கள் On-site ஊழியர்களை அழைப்பதற்குப் பதிலாக, பணிகளை நேரடியாக இந்திய GCCs-க்கு outsource செய்கின்றன. இதனால் இந்திய IT professionals அமெரிக்கா செல்லாமலேயே, உலகளாவிய அளவிலான திட்டங்களில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு பெறுகின்றனர்.
பழைய IT முறை vs புதிய GCC & Product முறை:
பாரம்பரிய IT சேவை முறை:
* குறைந்த செலவு outsourcing
* அமெரிக்கா செல்வதில் அதிக சார்பு
* விசா விதிமுறைகளால் அதிக பாதிப்பு
புதிய GCC & Product முறை:
* உள்நாட்டு AI மற்றும் Deep-Tech வளர்ச்சி
* High-end Software Design
* இந்தியாவிலேயே உலகளாவிய சம்பள அளவிலான வேலைகள்
(B) Deep-Tech மற்றும் உள்நாட்டு AI / Digital Public Infrastructure
இந்தியாவின் UPI, ONDC மற்றும் Digital Public Infrastructure (DPI) ஆகியவை உலக அளவில் முன்னுதாரணங்களாக மாறியுள்ளன.
மேலும், Generative AI (GenAI), Semiconductor Design, Cloud Architecture போன்ற Deep-Tech துறைகளில் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய முதலீடுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
(C) Reverse Brain Drain – இந்தியாவுக்கு திரும்பும் திறமைகள்:
குடியேற்றச் சிக்கல்கள், இந்தியாவில் மேம்பட்ட வாழ்க்கை முறை, கவர்ச்சிகரமான சம்பள தொகுப்புகள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் Startup Culture ஆகிய காரணங்களால் கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில் பல அனுபவமிக்க இந்திய IT professionals அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
இந்த திறமையான மனிதவளம் இந்தியாவின் உள்ளூர் Innovation Ecosystem-ஐ மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.
4. இந்தியாவைத் தவிர வேறு உலகளாவிய வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?:
அமெரிக்க சந்தையின் மீதான அதிகப்படியான சார்பைக் குறைக்க இந்திய IT துறை தனது உலகளாவிய strategy-யை Diversification செய்து வருகிறது.
ஐரோப்பா மற்றும் பிரிட்டன்:
ஜெர்மனி, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் தங்களின் workforce குறைந்து வருவதால் இந்திய IT professionals-க்கு ஏற்ற விசா மற்றும் work-permit கொள்கைகளை வழங்கி வருகின்றன.
மத்திய கிழக்கு:
துபாய், ரியாத் மற்றும் அபுதாபி போன்ற நகரங்கள் வேகமான Digital Transformation-ஐ சந்தித்து வருகின்றன. இதனால் இந்திய developers-க்கு மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஜப்பான்:
ஜப்பானில் வயதான மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருவதால் Software மற்றும் Robotics Engineers-க்கு அதிக தேவை உருவாகியுள்ளது.
5. சவால்கள் – இந்தியாவில் வலுவான Ecosystem உருவாக்குவதில் என்ன தடைகள்?:
இந்தியாவில் வாய்ப்புகள் அதிகரித்தாலும், சில முக்கிய சவால்கள் தொடர்கின்றன.
1. சம்பளம் மற்றும் வாங்கும் திறனில் வேறுபாடு
இந்தியாவில் உயர்நிலை IT professionals-க்கான சம்பள தொகுப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. ஆனால் ஆரம்ப மற்றும் நடுத்தர நிலை IT professionals-ன் சராசரி சம்பளம் அமெரிக்க அளவுடன் ஒப்பிடும்போது இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது.
2. R&D முதலீட்டில் குறைவு
இந்திய IT துறையின் பெரும்பகுதி இன்னும் Services அடிப்படையிலேயே உள்ளது. Product-based Research & Development-க்கு போதுமான முக்கியத்துவம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
3. Infrastructure மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம்
பெருநகரங்களில் Traffic, Pollution போன்ற Infrastructure பிரச்சினைகளும் சில IT professionals வெளிநாடுகளைத் தேர்வு செய்ய காரணமாக இருக்கின்றன.
நெருக்கடி அல்ல… சுயசார்புக்கான வாய்ப்பு:
அமெரிக்காவின் விசா மற்றும் குடியேற்றக் கொள்கைகள் கடுமையாகி வருவது இந்திய Tech Industry-க்கு பெரும் அழிவு நெருக்கடி அல்ல; மாறாக ஒரு மிகப்பெரிய மூலோபாய வாய்ப்பு.
பல ஆண்டுகளாக ‘Brain Drain’ பிரச்சினையை எதிர்கொண்ட இந்தியாவுக்கு, தற்போது தனது Tech Ecosystem-ஐ வெறும் Service Provider ஆக வைத்திருக்காமல், உலகளாவிய Innovation Hub ஆக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
GCCs-ன் வளர்ச்சி, உள்நாட்டு AI Startups மற்றும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய Digital Market ஆகியவை, இந்திய IT துறை இனி அமெரிக்காவின் H-1B விசாவை முழுமையாக சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை காட்டுகின்றன.
உலகத் தரத்திலான வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலேயே உருவாகி வருகின்றன.