புதிய வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்குவது எப்போது? புதிய தகவல்...
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் போர்ப் பதற்றம் மற்றும் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியே நடைபெறும் எரிவாயு, கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தடைகள் காரணமாக, இந்தியாவுக்கான எரிவாயு இறக்குமதி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் புதிய வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்குவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் சுமார் 2.40 கோடி சமையல் எரிவாயு இணைப்புகள் உள்ளன. போலி மற்றும் இரட்டை இணைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஆதார் சரிபார்ப்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. இந்தப் பணி 95 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ள வாடிக்கையாளர்களின் இணைப்புகள் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்கப்படும் என இந்தியன் ஆயில் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆளுங்கட்சியாகப் பொறுப்பேற்று, முதலமைச்சராக விஜய் செயல்பட்டு வரும் இந்தச் சூழலில், சாமானிய மக்களின் அன்றாடத் தேவையான சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு மற்றும் புதிய இணைப்புகளுக்கான தாமதம் மக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசின் உத்தரவு கிடைத்தவுடன் புதிய இணைப்புகள் வழங்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டாலும், விரைவான தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இத்தகைய சிரமங்களைக் குறைத்து, விநியோகத்தைச் சீராக்கத் தேவையான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது.