முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி பாரபட்சமாக செயல்படுகிறார்.. காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் போர்க்கொடி...
தெலங்கானாவில் ஆட்சிக்கு வந்து ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு கட்சிக்குள் எழும் உட்கட்சி பூசல்களால் பெரும் சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
அரசுத் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாகவும், முதலமைச்சரின் நெருங்கிய வட்டாரங்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாகவும் முனுகோடே சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோமதிரெட்டி ராஜ் கோபால் ரெட்டி பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்த ரேவந்த் ரெட்டி, அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்களை விமர்சிக்கும் வகையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவித்தது கட்சிக்குள் மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், ஜட்செர்லா எம்.எல்.ஏ அனிருத் ரெட்டி, வளர்ச்சி பணிகளுக்கான பில்களை விடுவிக்க அதிகாரிகள் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை கமிஷன் கேட்பதாகவும், சுமார் 40 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் உள்ளதாகவும் கூறி உண்ணாவிரத போராட்ட எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதேபோல், டெல்லியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது அமைச்சர் தாமோதர் ராஜநரசிம்மா மற்றும் எம்.எல்.ஏ லட்சுமிகாந்த ராவ் இடையே ஏற்பட்ட மோதலும், முன்னாள் அமைச்சர் கொண்டா சுரேகாவின் நீக்கமும் கட்சியின் உட்கட்சிப் பிளவுகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளன.
வரவிருக்கும் கிரேட்டர் ஹைதராபாத் மாநகராட்சி தேர்தல் காங்கிரஸ் அரசுக்கு முக்கிய பரிசோதனையாக அமையவுள்ள நிலையில், கட்சியின் புதிய மேலிட பொறுப்பாளர் பி.எம். சந்தீப் குமார் முன் எம்.எல்.ஏ-க்களின் குறைகளை களைந்து, உட்கட்சி பூசல்களுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.