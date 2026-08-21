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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (13:36 IST)

உதயநிதிக்கு 3 பங்களா இருக்கு.. எதுக்கு அரசு பங்களா?!.. சட்டசபையில் கே.என்.நேரு Vs ஆதவ் அர்ஜுனா மோதல்!...

udhyanidhi stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:39 IST)
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சமீபத்தில் சட்டசபையில் பேசிய ஒரு தவெக எம்.எல்.ஏ தொகுதி பணி செய்வதற்கு தன்னிடம் கார் இல்லை.. அதற்கு முதலமைச்சர் உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்ததால் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் தமிழக அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் சமீபத்தில் அறிவித்தார்.

ஆனால் இன்று சட்டசபையில் பேசிய எதிர் கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ‘எப்போது பார்த்தாலும் திமுக கஜானாவை காலி விட்டதாக சொல்லும் இந்த அரசு இலவசமாக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் கொடுக்கிறது.. இல்லாதவர்களுக்கு கொடுங்கள்./. ஆனால் திமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அது தேவையில்லை’ என கூறினார். இது விவாதமாக மாறியது..

இது தொடர்பாக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு மூன்று பங்களாக்கள் இருக்கிறது.. ஆனால் அவர் அரசு பங்களாவில்தான் இருக்கிறார்.. என்னிடம்தான் அதற்கான கோரிக்கை மனுவை கொடுத்தார்.. அவரிடம் மூன்று வீடுகள் இருக்கும்போது எதற்கு அரசு பங்களா என கேள்வி எழுப்ப முடியுமா?’ என்று கேட்டார்..

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த கே.என்.நேரு ‘எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அமைச்சர் அந்தஸ்தில் உள்ளவர். அரசு மாளிகை என்பது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமை.. அரசு பணிகளை கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் வீடு கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார்.. நாங்கள் கார் வேண்டாம் என்றுதானே சொல்கிறோம்.. கார் வேண்டும் என்றா கேட்கிறோம்.. தேர்தல் பத்திரங்களில் இருப்பது பற்றி எல்லாம் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகிறார்.. முடிந்தால் வழக்கு போடுங்கள்.. வழக்கு போட்டுதான் பாருங்களேன்.. நாங்கள் உண்மையைத்தான் சொல்கிறோம்.. எதற்காக குதர்க்கமாக பேச வேண்டும்?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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