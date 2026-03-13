வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (12:10 IST)

திமுகவின் ஸ்லீப்பர் செல் ஆதவ் அர்ஜுனா!.. விஜய்க்கு ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் வார்னிங்!..

adhav arjuna
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை  துவங்கிய போது அந்த கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர் ஆதவ் அர்ஜுனா. லாட்டர் அதிபர் மார்ட்டினின் மருமகன் இவர். தவெகவில் இணைவதற்கு முன் இவர் திருமாவளவனின் விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தார்..

தேர்தல் காலங்களில் திமுகவுக்காக வேலை பார்த்திருக்கிறார்.. அதன் காரணமாகவே அவரை தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டார் விஜய். விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட அவரின் பிரச்சார திட்டங்களை வடிவமைத்தது ஆதவ் அர்ஜூனாதான். கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது இங்கே வரவேண்டாம் என போலீசார் சொல்லியும் கேட்காமல் விஜயை கரூருக்குள் அழைத்து சென்றது ஆதவ் அர்ஜுனாதான் என சொல்லப்படுகிறது.

சமீபத்தில் கூட சில ஆதவ அர்ஜுனாவின் சில பேச்சுக்கள் சர்ச்சையை கிளப்பியது.. ரஜினி அரசியலுக்கு வர விரும்பினார் ஆனால் திமுக அவரை பயமுறுத்தி தடுத்தது.. ஆனால் விஜய் தில்லானவர் என பேசினார்.. இதற்கு பலரும் ஆதவ் அர்ஜுனாவை திட்டினாரக்ள்.

ஒருபக்கம் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மைத்துனர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் ஆதவர் பற்றி பல பரபரப்பான புகார்களை கூறி வருகிறார். தவெகவுடன் எந்த கட்சியும் கூட்டணி வைக்க முடியாமல் முட்டுக்கட்டை போடுவது ஆதாவ் அர்ஜுனாதான்.. உங்களையும் உங்கள் கட்சியையும் வேரோடு அழிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட திமுகவின் ஸ்லீப்பர் செல்தான் இந்த ஆதவ் அர்ஜுனா.. எனவே விழிப்புடன் இருங்கள்’ என அவர் விஜய்க்கு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்..

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், அடுத்த 72 மணிநேரத்தில் 22 சரக்கு கப்பல்களைக் கையாள தயாராக இருப்பதாக குஜராத்தின் துறைமுக ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள 56 வயதான மொஜ்தாபா கமேனி, வான்வழித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்து கோமா நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படும் செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தேன்!.. அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள் பேட்டி!..

மகளை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தேன்!.. அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள் பேட்டி!..நாம் தமிழர் கட்சியின் மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தவர் காளியம்மாள்.

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்களான பாஸ்கர் சாவானி மற்றும் அருண் சாவானி ஆகியோர் பல மில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்குகளில் குற்றவாளிகளாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடியான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com