வியாழன், 12 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (15:45 IST)

உங்க குடும்பத்தையும் பிரிச்சிருவாரு!.. விஜயை எச்சரிக்கும் ஆதவ் அர்ஜுனா மைத்துனர்!...

adhav arjuna
நடிகர் விஜய் அரசியல்வாதியான பின் பல சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறார். ஒவ்வொருவரும் சனிக்கிழமை சுறுசுறுப்பாக ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் சென்று திமுகவுக்கு எதிராக ஆவேசமாக பேசி வந்தார் விஜய். அப்படி அவர் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அது விஜயை மனரீதியாக முடக்கப்பட்டது.. அந்த சம்பவம் நடந்த மூன்று நாட்கள் விஜய் வெளியே வரவில்லை.. சில மாதங்கள் கழித்துதான் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் சொன்னார்.

கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய்தான் அதற்கு காரணம் என பலரும் சொன்னார்கள்.. இரண்டு முறை சிபிஐ விசாரணைக்கு டெல்லி சென்றார் விஜய். தற்போது மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கிறார்..

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் புகார்களை கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இதற்கிடையில்தான் தவெக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. இந்நிலையில் தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மைத்துனர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் விஜய்க்கு ஒரு அறிவுரையை கூறியிருக்கிறார்..

adhav arjuna
ஆதவ் அர்ஜுனா என் குடும்பத்தை பிரிக்க முயற்சி செய்தது போலவே உங்கள் குடும்பத்தையும், அரசியலையும் சிதைக்க தயங்க மாட்டார். ஒரு நலவிரும்பியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வது ஒன்றுதான்.. கூடவே இருந்து குழிப்பறிக்கும் துரோக சக்திகளை அடையாளம் காண தவறினால் உங்கள் வெற்றி பாதியிலேயே முடங்கி போகும் அபாயம் உண்டு’ என எச்சரித்திருக்கிறார். இந்த
ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் சமீபத்தில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது..

சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..

சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!

தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், காவல் துறையினரின் மெத்தன போக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?தமிழகத்தில் நிலவி வரும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு, தற்போது ஒரு சங்கிலி தொடர் விளைவாக பல துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்குவதற்கு முன்பிலிருந்தே அவருக்கு நெருக்கமானவராக, அரசியல் தொடர்பான பணிகளை பார்த்து வந்தவர்

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com