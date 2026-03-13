வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (12:43 IST)

சசிகலாவின் புதிய கட்சியின் பெயர் இதுதான்.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?

சசிகலாவின் புதிய கட்சியின் பெயர் இதுதான்.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி வி.கே.சசிகலா, தனது புதிய அரசியல் கட்சியின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்' என்பது அவரது கட்சியின் பெயராகும். ஏற்கனவே ஜெயலலிதா பிறந்தநாளான பிப்ரவரி 24-ம் தேதி கட்சியின் கொடியை அறிமுகம் செய்திருந்த அவர், தற்போது கட்சியின் பெயரை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார். தொண்டர் ஒருவரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த கட்சியில் சசிகலா தன்னை இணைத்து கொண்டுள்ளார். 
 
முன்னதாக, பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸை அவர் நேரில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆகிய முக்கியக் கட்சிகள் தொகுதிப் பங்கீட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவின் இந்த புதிய அரசியல் கட்சி அறிவிப்பு வரும் தேர்தலில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 
 
சசிகலா தனது ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைத்து தீவிர தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு!.. 17.2 கோடி பேரலை இறக்கும் அமெரிக்கா!...

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு!.. 17.2 கோடி பேரலை இறக்கும் அமெரிக்கா!...ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கடந்து சில நாட்களாக போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் ஈரான் வளைகுடா நாடுகளை தாக்கி வருகிறது.

எடப்பாடியார் முதல்வரானதும் யார் யார் சிறை செல்வார்கள்? பட்டியலிட்ட செல்லூர் ராஜூ

எடப்பாடியார் முதல்வரானதும் யார் யார் சிறை செல்வார்கள்? பட்டியலிட்ட செல்லூர் ராஜூமதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்றுள்ள 200 கோடி ரூபாய் வரி முறைகேடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளின்மை ஆகியவற்றை கண்டித்து, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் மதுரை முனிச்சாலையில் பிரம்மாண்ட கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

பிரபலமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது!.. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய நாசர்!..

பிரபலமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது!.. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய நாசர்!..சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறார்கள்.. எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன், பாக்யராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார், விஜயகாந்த் என பலரும் அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், அடுத்த 72 மணிநேரத்தில் 22 சரக்கு கப்பல்களைக் கையாள தயாராக இருப்பதாக குஜராத்தின் துறைமுக ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com