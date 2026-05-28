அ.தி.மு.கவில் தொடர்வதா? வேண்டாமா? நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்கும் சி.விஜயபாஸ்கர் இன்னொரு விக்கெட்டா?
அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து தனது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வருவது அக்கட்சிக்குள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீண்டகாலமாக அதிமுகவில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து வந்த அவர், தற்போது கட்சியில் நிலவும் சூழல் குறித்தும், தனது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறார். இது, அவர் விரைவில் அதிமுகவிலிருந்து வெளியேற தயாராகிவிட்டாரோ என்ற சந்தேகத்தை அரசியல் வட்டாரங்களில் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
சமீபகாலமாக அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவுகள் மற்றும் உட்கட்சி பூசல்களால் அதிருப்தியில் உள்ள தலைவர்கள் பலர், புதிய அரசியல் மாற்றங்களை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், விஜயபாஸ்கரும் தனது ஆதரவாளர்களின் கருத்தை கேட்டு முடிவெடுக்க முயல்வது, அவர் தவெக அல்லது பிற அரசியல் சக்திகளுடன் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்களை உருவாக்கியுள்ளது. அவர் ஒருவேளை வெளியேறினால், அது அதிமுகவிற்கு மேலும் ஒரு பெரிய அரசியல் இழப்பாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
தமிழகத்தில் பலமான கட்சியாக தவெக உருவெடுத்து வரும் நிலையில், விஜயபாஸ்கர் போன்ற செல்வாக்குமிக்க தலைவர்கள் கட்சி மாறினால், அது 2031 தேர்தல் களத்தில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். ஏற்கனவே பல விக்கெட்டுகளை இழந்து தவிக்கும் அதிமுக, விஜயபாஸ்கர் போன்ற சீனியர் தலைவரையும் இழக்குமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. அவரது அடுத்தகட்ட நகர்வு, தமிழக அரசியலின் அதிகார சமன்பாட்டை மாற்றும் முக்கிய காரணியாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் முறையான பராமரிப்பு இன்றி மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தன. ஏழை, எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கும் உன்னதமான நோக்கம் கொண்ட இந்த உணவகங்கள், தரம் குறைந்த உணவு மற்றும் சுகாதாரமற்ற சூழலால் முந்தைய அரசில் பெரும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன. பல இடங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், ஏழை மக்கள் உணவருந்தவே தயங்கும் சூழல் உருவானது. இது முந்தைய நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தையும், மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமையையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.
டெல்லியில் ராகுல், சோனியா காந்தியுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்த முதல்வர் விஜய்.. பாஜக அழுத்தமா?
தமிழக முதல்வர் விஜய் தனது டெல்லி பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அவசரமாக சென்னை திரும்பியுள்ளார். தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, தமிழகத்தின் முக்கிய தேவைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்துத் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசிடம் அவர் எடுத்துரைத்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.