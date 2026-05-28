தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!
- எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும்.. பணிக்கு திரும்புங்கள்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள்...
- இதுதான் மாற்றம்.. காவல்துறை அதிகாரி போல் நடித்து பெண்ணை மிரட்டி பணம் வாங்கிய 2 நபர்கள் சில மணி நேரத்தில் கைது..!
- தி.நகர் உள்பட சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் இன்று மின் தடை.. மின்வாரியத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு..!
- மூஞ்ச பாத்து ஓட்டு போட்டிருந்தா தெரியும்?!.. தவெகவை கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்...
விமான நிலையம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை.. பரந்தூர் வேண்டாம் என்று தான் சொல்கிறோம்.. தவெக அரசு
சென்னையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு புதிய விமான நிலையம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ஆனால், பரந்தூர் போன்ற இடங்களில் 5,000 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள், இத்திட்டத்தை நீண்டகாலமாக இழுத்தடித்து வருகின்றன.
ஏரிகள், விளைநிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் என பல்வேறு தடைகளை தாண்டி நிலம் பெறுவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால், பெங்களூரு போன்ற அண்டை நகரங்கள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளில் முன்னேறி செல்லும் நிலையில், சென்னை இன்னும் விமான நிலையம் வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற விவாதத்திலேயே தேங்கி கிடக்கும் அபாயம் உள்ளது.
நகரமயமாக்கல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை திட்டமிடும்போது, தொலைநோக்கு பார்வை மிக அவசியம். பிற மாநிலங்கள் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க அதிநவீன விமான நிலையங்களை உருவாக்கி வரும் சூழலில், சென்னை அதன் காலாவதியான உள்கட்டமைப்பை மாற்ற தயங்குவது பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.
2030-ஆம் ஆண்டிலும் நாம் அடிப்படை கட்டமைப்புத் தேவைகளை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருந்தால், முதலீட்டாளர்கள் சென்னையை தவிர்த்துவிட்டுப் பிற நகரங்களை நோக்கி தாராளமாகப் பயணிப்பார்கள்.
எனவே, அரசியல் மற்றும் சமூக எதிர்ப்புகளை கடந்து, ஒரு நிலையான தீர்வை கண்டறிய வேண்டியது அரசின் கடமை. விமான நிலையம் என்பது ஆடம்பரம் அல்ல, அது ஒரு மாநிலத்தின் பொருளாதார உயிர்நாடி. வளமான எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான துணிச்சலான முடிவுகளை இப்போதே எடுக்கத் தவறினால், சென்னையின் வளர்ச்சி வேகத்தை பிற நகரங்கள் முறியடிப்பது நிச்சயம். பரந்தூர் இல்லையென்றால் வேறு இடம் தேர்வு செய்து மிக விரைவில் இரண்டாவது விமான நிலையத்திற்கான பணிகளை அமைக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது.
Edited by Siva
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?
அரசியல் தூண்டுதலின் அடிப்படையில் குழப்பம்.. சைதாப்பேட்டை ஹவுசிங் போர்டு விவகாரம் குறித்து தவெக விளக்கம்..
சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சுப்பு பிள்ளை தோட்டம் ஹவுசிங் போர்டு வட்டம்–169 திட்டம் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுக தரப்பும் மா. சுப்பிரமணியன் ஆதரவாளர்களும் பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதாக தவெக வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பதிவு இதோ:
இனி யூடியூபில் உங்கள் சந்தேகங்கள் குறித்து கேள்வியும் கேட்கலாம்.. அறிமுகமாகிறது Ask YouTube..
யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.
டிகே சிவகுமார் முதல்வரானால் விஜய்க்கு பெரும் சவால்.. மேகதாது அணை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா?
கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.