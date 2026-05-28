  The Stagnation of Chennai's Infrastructure: A Critical Look at the Airport Debate
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (10:51 IST)

விமான நிலையம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை.. பரந்தூர் வேண்டாம் என்று தான் சொல்கிறோம்.. தவெக அரசு

சென்னையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு புதிய விமான நிலையம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ஆனால், பரந்தூர் போன்ற இடங்களில் 5,000 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள், இத்திட்டத்தை நீண்டகாலமாக இழுத்தடித்து வருகின்றன. 
 
ஏரிகள், விளைநிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் என பல்வேறு தடைகளை தாண்டி நிலம் பெறுவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால், பெங்களூரு போன்ற அண்டை நகரங்கள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளில் முன்னேறி செல்லும் நிலையில், சென்னை இன்னும் விமான நிலையம் வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற விவாதத்திலேயே தேங்கி கிடக்கும் அபாயம் உள்ளது.
 
நகரமயமாக்கல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை திட்டமிடும்போது, தொலைநோக்கு பார்வை மிக அவசியம். பிற மாநிலங்கள் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க அதிநவீன விமான நிலையங்களை உருவாக்கி வரும் சூழலில், சென்னை அதன் காலாவதியான உள்கட்டமைப்பை மாற்ற தயங்குவது பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். 
 
2030-ஆம் ஆண்டிலும் நாம் அடிப்படை கட்டமைப்புத் தேவைகளை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருந்தால், முதலீட்டாளர்கள் சென்னையை தவிர்த்துவிட்டுப் பிற நகரங்களை நோக்கி தாராளமாகப் பயணிப்பார்கள்.
 
எனவே, அரசியல் மற்றும் சமூக எதிர்ப்புகளை கடந்து, ஒரு நிலையான தீர்வை கண்டறிய வேண்டியது அரசின் கடமை. விமான நிலையம் என்பது ஆடம்பரம் அல்ல, அது ஒரு மாநிலத்தின் பொருளாதார உயிர்நாடி. வளமான எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான துணிச்சலான முடிவுகளை இப்போதே எடுக்கத் தவறினால், சென்னையின் வளர்ச்சி வேகத்தை பிற நகரங்கள் முறியடிப்பது நிச்சயம். பரந்தூர் இல்லையென்றால் வேறு இடம் தேர்வு செய்து மிக விரைவில் இரண்டாவது விமான நிலையத்திற்கான பணிகளை அமைக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது.
 
