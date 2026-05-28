  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. இ‌ந்‌திய ‌சி‌னிமா
  4. rajinikanth wishes to raj balaji
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (10:41 IST)

சாதிச்சிட்டீங்க: ஆர்.ஜே.பாலாஜிக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்!

சூர்யா
Publish: Thu, 28 May 2026 (10:41 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (10:44 IST)
google-news
சூர்யா நடிப்பில் கடந்த 14-ம் தேதி வெளியான  கருப்பு  திரைப்படம், பாக்ஸ் ஆபிஸில் அதிரடி வேட்டையைத் தொடர்ந்து வருகிறது. கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றிக்காகக் காத்திருந்த சூர்யாவுக்கு, இப்படம் ஒரு மிகப்பெரிய கம்-பேக் ஆக அமைந்துள்ளது.
 
படம் வெளியாகி இரண்டு வாரங்களைக் கடந்த நிலையிலும், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் கூட்டம் குறையவில்லை. உலகம் முழுவதும் இதுவரை ₹270 கோடிக்கும் மேல் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
 
 
நல்ல படங்களை எப்போதும் மனதாரப் பாராட்டும் குணம் கொண்ட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், கருப்பு படத்தைப் பார்த்துவிட்டு உடனடியாக இயக்குனர் ஆர்.ஜே.பாலாஜியைத் தொலைபேசியில் அழைத்துப் பேசியுள்ளார்.பாலாஜி... சூப்பர், சூப்பர், சூப்பர்! பெரிய ஹிட் கொடுத்து சாதிச்சிட்டீங்க. நாம சீக்கிரமே சந்திப்போம்! என ரஜினி பாராட்டியது படக்குழுவினரை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
இந்தத் தருணம் குறித்துப் பேசிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி, நமது படத்தைப் பார்த்துவிட்டு ரஜினி சாரிடம் இருந்து ஒரு அழைப்பு வராதா என்று ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருந்தேன். அவர் கூப்பிட்டுப் பேசியது, என் வாழ்நாள் லட்சியங்களில் மற்றுமொரு மைல்கல்லை எட்டியது போன்ற உணர்வைத் தருகிறது  என மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...

பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அல்லு அர்ஜுன்.

வேள்பாரிக்கு முன்பு ஒரு பக்கா ஆக்‌ஷன் படம்!.. ஷங்கர் போடும் பிளான்!..

வேள்பாரிக்கு முன்பு ஒரு பக்கா ஆக்‌ஷன் படம்!.. ஷங்கர் போடும் பிளான்!..ஜென்டில்மேன், முதல்வன், காதலன், இந்தியன், ஜீன்ஸ், அந்நியன், பாய்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களையும் இயக்கி இந்திய சினிமா அளவில் கவனம் ஈர்த்தவர் ஷங்கர்.

என் உண்மையான பேரு அர்ஜூன் இல்ல!.. ஆக்‌ஷன் கிங் சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..

என் உண்மையான பேரு அர்ஜூன் இல்ல!.. ஆக்‌ஷன் கிங் சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..40 வருடங்களுக்கு மேல் தமிழ் சினிமாவில் நடித்து வருபவர் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன். இவரின் சொந்த மாநிலம் கர்நாடகா. தாய்மொழி கன்னடம்.

Arasan: அரசன் ஷூட்டிங் நடக்குதா இல்லையா?.. புது அப்டேட்!...

Arasan: அரசன் ஷூட்டிங் நடக்குதா இல்லையா?.. புது அப்டேட்!...வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்க துவங்கிய திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரித்து வருகிறார்.

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் சிம்பு. தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு.