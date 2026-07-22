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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (16:39 IST)

தமிழகத்துக்கு வரும் ராஜேஷ் லக்கானி!. செந்தில் பாலாஜிக்கு சிக்கல்!...

senthil balaji
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (16:42 IST)
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ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் அதிமுகவில் அமைச்சர் பதவி கிடைக்காத அதிருப்தியில் திமுகவுக்கு சென்றவர் செந்தில் பாலாஜி. கரூர் மாவட்டத்தில் செல்வாக்கு பெற்றவர் இவர். இவர் இருந்தால் கரூர் மாவட்டத்தில் வெற்றி பெறாலம் என்பதால் திமுக இவரை தனது கட்சியில் சேர்த்துக் கொண்டது.

தற்போது தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை தமிழக அரசு குறி வைத்திருக்கிறது. அவரை எப்படியாவது கைது செய்யவேண்டும் என முதல்வர் விஜய் நினைக்கிறார். ஏற்கனவே கரூர் சம்பவத்தில் செந்தில் பாலாஜி மீது தவெகவினர் குற்றம் சொல்லும் நிலையில், தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் பேசிய புகாரின் பின்னணியிலும் செந்தில் பாலாஜியின் பெயர் அடிபடுகிறது..

அவரை கைது செய்ய போலீசார் முயன்ற போது செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமின் வாங்கிவிட்டார். எனவே அவரை தமிழக போலீசாரால் கைது செய்ய முடியவில்லை. அதேநேரம் போலீசார் சம்மன் அனுப்பியும் இதுவரை செந்தில் பாலாஜி விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை.

இந்நிலையில்தான், செந்தில் பாலாஜி மின்சார துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அந்த துறையின் செயலாளராக இருந்த ராஜேஷ் லக்கானியை தவெக அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். செந்தில் பாலாஜி மீது உள்ள ட்ரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் ஊழல் உள்ளிட்ட பல விவகாரங்களின் பின்னணி ராஜேஷ் லக்கானிக்கு  நன்றாகவே தெரியும்.

எனவே அவரிடமிருந்து முழு தகவல்களையும் பெற்று அதை வழக்காக மாற்றி செந்தில் பாலாஜியை சிக்க வைக்க முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். அதோடு இந்த ஆபரேஷனுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைத்தால் நீங்கள்தான் தலைமைச் செயலாளர் என்கிற ஆஃபரையும் தவெக அரசு முன்வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.எனவே செந்தில் பாலாஜிக்கு அடுத்தடுத்து சிக்கல்கள் வர வாய்ப்பிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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