தொடர்புடைய செய்திகள்
- டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..
- விஜய் முதல்வரானதும் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்தாகுமா? உள்ளூர் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு..!
- பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..
- சென்னைக்கு திரும்ப பல மடங்கு விமானக் கட்டணம்!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...
- டெல்லியில் விமானம் ரன்வேயில் கிளம்பியபோது திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்து.. 232 பயணிகள் நிலை என்ன?
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?
பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிடும் முடிவில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் அதிகரித்து வரும் விமான போக்குவரத்தைச் சமாளிக்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் 5,600 ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் அமைக்க முந்தைய அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்காக சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலங்கள் ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தற்போது ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு, இந்த திட்டத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ள அரசு, அந்த நிலத்தில் 'சிப்காட்' தொழிற்பூங்காவை அமைப்பது குறித்து உயர்மட்ட அளவில் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிராக அப்பகுதி மக்களும், தற்போதைய முதல்வர் விஜய்யும் தொடக்கம் முதலே கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த திட்டத்தை கைவிட்டு, அதற்கு பதிலாக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தொழிற்பூங்காவை உருவாக்குவது அரசின் புதிய நோக்கமாக இருக்கலாம்.
ஏற்கனவே நிலத்தை வழங்கிய விவசாயிகளிடம் இருந்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மீண்டும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்க வாய்ப்பில்லை என்றும், அந்த இடங்களையே தொழிற்பூங்காவிற்கு பயன்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Edited by Siva
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?
அரசியல் தூண்டுதலின் அடிப்படையில் குழப்பம்.. சைதாப்பேட்டை ஹவுசிங் போர்டு விவகாரம் குறித்து தவெக விளக்கம்..
சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சுப்பு பிள்ளை தோட்டம் ஹவுசிங் போர்டு வட்டம்–169 திட்டம் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுக தரப்பும் மா. சுப்பிரமணியன் ஆதரவாளர்களும் பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதாக தவெக வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பதிவு இதோ:
இனி யூடியூபில் உங்கள் சந்தேகங்கள் குறித்து கேள்வியும் கேட்கலாம்.. அறிமுகமாகிறது Ask YouTube..
யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.
டிகே சிவகுமார் முதல்வரானால் விஜய்க்கு பெரும் சவால்.. மேகதாது அணை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா?
கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.