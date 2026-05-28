  4. Parandur Airport Project Likely to be Scrapped in Favor of SIPCOT Industrial Park
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (09:02 IST)

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?

பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிடும் முடிவில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் அதிகரித்து வரும் விமான போக்குவரத்தைச் சமாளிக்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் 5,600 ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையம் அமைக்க முந்தைய அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்காக சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலங்கள் ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
தற்போது ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு, இந்த திட்டத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ள அரசு, அந்த நிலத்தில் 'சிப்காட்' தொழிற்பூங்காவை அமைப்பது குறித்து உயர்மட்ட அளவில் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
 
விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிராக அப்பகுதி மக்களும், தற்போதைய முதல்வர் விஜய்யும் தொடக்கம் முதலே கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த திட்டத்தை கைவிட்டு, அதற்கு பதிலாக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தொழிற்பூங்காவை உருவாக்குவது அரசின் புதிய நோக்கமாக இருக்கலாம். 
 
ஏற்கனவே நிலத்தை வழங்கிய விவசாயிகளிடம் இருந்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மீண்டும் அவர்களிடம் ஒப்படைக்க வாய்ப்பில்லை என்றும், அந்த இடங்களையே தொழிற்பூங்காவிற்கு பயன்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 
 
 
