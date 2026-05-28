திமுக ஆட்சியில் வைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மாயம்.. பதில் சொல்லுங்க கே.என்.நேரு... அறப்போர் இயக்கம்..
சென்னையில் 11.6 லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மாயமாகியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், ஒப்பந்தப்படி மூன்று ஆண்டுகள் முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், பணிகள் முடிந்து ஆறே மாதங்களில் அந்த இயந்திரங்கள் காணாமல் போனது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மீதமுள்ள சில இயந்திரங்களிலும் குடிநீர் வராததுடன், வரும் நீரும் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த திட்டத்திற்காகச் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த ஆவணங்கள் மற்றும் பணி ஆணைகள் குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மற்றும் அப்போதைய நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலாளர் கார்த்திகேயன் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகியோர் இந்த முறைகேட்டிற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வரி செலுத்தும் மக்களின் பணம் இவ்வளவு வீணடிக்கப்பட்டிருப்பது நிர்வாகச் சீர்கேட்டை அப்பட்டமாக காட்டுகிறது.
தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். காணாமல் போன இயந்திரங்களை கண்டுபிடிப்பதோடு, பொதுமக்களுக்குச் சுகாதாரமான குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஊழல் மற்றும் மெத்தன போக்கிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதே ஒரு நல்ல அரசுக்கு அழகு. இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சுப்பு பிள்ளை தோட்டம் ஹவுசிங் போர்டு வட்டம்–169 திட்டம் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுக தரப்பும் மா. சுப்பிரமணியன் ஆதரவாளர்களும் பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதாக தவெக வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பதிவு இதோ:
யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.
கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.