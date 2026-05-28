  The Disappearance of Water ATMs in Chennai: A Call for Accountability
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (11:01 IST)

திமுக ஆட்சியில் வைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மாயம்.. பதில் சொல்லுங்க கே.என்.நேரு... அறப்போர் இயக்கம்..

சென்னையில் 11.6 லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மாயமாகியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், ஒப்பந்தப்படி மூன்று ஆண்டுகள் முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், பணிகள் முடிந்து ஆறே மாதங்களில் அந்த இயந்திரங்கள் காணாமல் போனது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மீதமுள்ள சில இயந்திரங்களிலும் குடிநீர் வராததுடன், வரும் நீரும் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
இந்த திட்டத்திற்காகச் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த ஆவணங்கள் மற்றும் பணி ஆணைகள் குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு மற்றும் அப்போதைய நகராட்சி நிர்வாகத் துறை செயலாளர் கார்த்திகேயன் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகியோர் இந்த முறைகேட்டிற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வரி செலுத்தும் மக்களின் பணம் இவ்வளவு வீணடிக்கப்பட்டிருப்பது நிர்வாகச் சீர்கேட்டை அப்பட்டமாக காட்டுகிறது.
 
தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். காணாமல் போன இயந்திரங்களை கண்டுபிடிப்பதோடு, பொதுமக்களுக்குச் சுகாதாரமான குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். 
 
ஊழல் மற்றும் மெத்தன போக்கிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதே ஒரு நல்ல அரசுக்கு அழகு. இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
 
