  4. Revitalizing Amma Unavagams: A Shift Toward Dignity and Quality in TVK Governance
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (11:51 IST)

பராமரிக்கப்படாத அம்மா உணவகங்கள் என்றால் அது திமுக ஆட்சி.. கியூவில் நின்று பொதுமக்கள் உணவு உண்டால் அது தவெக ஆட்சி...

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் முறையான பராமரிப்பு இன்றி மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தன. ஏழை, எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கும் உன்னதமான நோக்கம் கொண்ட இந்த உணவகங்கள், தரம் குறைந்த உணவு மற்றும் சுகாதாரமற்ற சூழலால் முந்தைய அரசில் பெரும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன. பல இடங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், ஏழை மக்கள் உணவருந்தவே தயங்கும் சூழல் உருவானது. இது முந்தைய நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தையும், மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமையையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.
 
ஆனால், தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் நிலைமை முற்றிலும் மாறியுள்ளது. அம்மா உணவகங்களின் தரம் உயர்த்தப்பட்டு, சுகாதாரமான சூழலில் உணவு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக, பொதுமக்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையில், உணவகங்களில் வரிசையில் நின்று முறையாக உணவு அருந்தும் கலாச்சாரம் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் உணவகம் மட்டுமல்ல, மக்களின் நற்பண்புகளையும் ஒழுக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தும் இடமாக மாறியுள்ளது.
 
திமுக ஆட்சியில் சிதிலமடைந்த உணவகங்களை, தவெக அரசு குறுகிய காலத்திலேயே சீரமைத்து வருவது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அடித்தட்டு மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் காட்டும் இந்தச் சுறுசுறுப்பு, தவெக அரசின் நிர்வாகத் திறமைக்குச் சான்றாகும். உணவகங்களில் பொதுமக்களின் ஒழுங்கான வரிசை முறை என்பது தவெக ஆட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு நேர்த்தியான மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது. இதுவே ஒரு பொறுப்பான ஆட்சியின் அடையாளம் என்பதில் ஐயமில்லை.

டெல்லியிலும் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுத்த விஜய்!.. பொங்கும் நெட்டிசன்கள்!...தமிழக முதல்வர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோதே செய்தியாளர்களை சந்தித்தது இல்லை. சினிமாவில் வளரும் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அ.தி.மு.கவில் தொடர்வதா? வேண்டாமா? நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்கும் சி.விஜயபாஸ்கர் இன்னொரு விக்கெட்டா?அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து தனது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வருவது அக்கட்சிக்குள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொல்கத்தாவில் முதல்முறையாக தொழுகைகள் இல்லாத சாலை: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உத்தரவால் மாற்றம்..!கொல்கத்தாவின் ராஜா பஜார் பகுதியில், பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்த சாலைகளில் தொழுகை நடத்தும் முறை, இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் சுவேந்துவின் அதிரடி உத்தரவை தொடர்ந்து, இந்த மாற்றம் சாத்தியமாகியுள்ளது.

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் முறையான பராமரிப்பு இன்றி மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தன. ஏழை, எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கும் உன்னதமான நோக்கம் கொண்ட இந்த உணவகங்கள், தரம் குறைந்த உணவு மற்றும் சுகாதாரமற்ற சூழலால் முந்தைய அரசில் பெரும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன. பல இடங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், ஏழை மக்கள் உணவருந்தவே தயங்கும் சூழல் உருவானது. இது முந்தைய நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தையும், மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமையையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.

டெல்லியில் ராகுல், சோனியா காந்தியுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்த முதல்வர் விஜய்.. பாஜக அழுத்தமா?தமிழக முதல்வர் விஜய் தனது டெல்லி பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அவசரமாக சென்னை திரும்பியுள்ளார். தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, தமிழகத்தின் முக்கிய தேவைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்துத் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசிடம் அவர் எடுத்துரைத்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.