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Written By Webdunia

இந்திய அஞ்சல் துறை அறிவித்துள்ள அசத்தல் போட்டி.. வெற்றி பெற்றால் ரூ.75,000 பரிசு...

இந்திய அஞ்சல் துறை
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (17:16 IST)
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இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளில் உள்ள மக்களை இணைத்து செயல்படும் இந்திய அஞ்சல் துறை, தனது எதிர்கால பார்வையையும் மதிப்புகளையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஒரு புதிய சின்னத்தை உருவாக்கும் போட்டியை அறிவித்துள்ளது. 
 
1854-ம் ஆண்டு நவீன அஞ்சல் துறையாக உருவெடுத்த இது, 170 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கடித பரிமாற்றம் மட்டுமின்றி சேமிப்புத் திட்டங்கள், காப்பீடு போன்ற பல்வேறு சேவைகளையும் வழங்கி வருகிறது. 
 
டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தனது சேவைகளை மாற்றிவரும் இந்த துறையின் பாரம்பரியத்தையும் நவீனத்தையும் இணைக்கும் விதமாக புதிய சின்னம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளது.
 
MyGov தளம் மூலம் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று அசல் சின்னம் வடிவமைப்பு, பெயர் மற்றும் அதன் கருத்தை விளக்கும் குறிப்பை சமர்ப்பிக்கலாம். இப்ப போட்டி ஜூலை 15 முதல் ஆகஸ்ட் 15, 2026 வரை நடைபெறுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் புதிய சின்னம் விளம்பரங்கள், அஞ்சல் தலைகள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் இடம்பெறும். 
 
மேலும், முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் வடிவமைப்புகளுக்கு முறையே ரூ.75,000, ரூ.50,000 மற்றும் ரூ.25,000 பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படவுள்ளது. பல தலைமுறைகளை கடந்து வந்த அஞ்சல் துறையை டிஜிட்டல் தலைமுறையுடன் இணைக்கும் ஒரு புதிய முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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