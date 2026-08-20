  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Government School Students Secure MBBS and BDS Seats
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (09:17 IST)

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. 614 மாணவர்களுக்கு மெடிக்கல் சீட்...

அரசு பள்ளி மாணவர்கள்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (09:17 IST)
google-news
தமிழகத்தில் கடந்த கல்வியாண்டிற்கான மருத்துவப் படிப்புகளில், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ், 614 மாணவர்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. 
 
அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை பயின்ற மாணவர்கள், பொருளாதார மற்றும் சமூகச் சூழல் காரணமாக மருத்துவக் கனவு கைநழுவிப் போய்விடக் கூடாது என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 
இதன் தொடர்ச்சியாக, நிகழ் கல்வியாண்டில் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் 3,806 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், 614 பேருக்கு கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 510 பேருக்கு எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், 104 பேர் பல் மருத்துவப் படிப்பு இடங்களும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் 323 பேர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், 12 பேர் இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், 166 பேர் சுயநிதி கல்லூரிகளிலும், 9 பேர் தனியார் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இடங்களைப் பெற்றுள்ளனர். அதேபோன்று பிடிஎஸ் படிப்பில் 16 பேர் அரசு கல்லூரிகளிலும், 88 பேர் சுயநிதி கல்லூரிகளிலும் இடங்களைப் பெற்றுள்ளனர் என பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உயர் கல்வி கனவை நனவாக்குவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
 
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

ஐ-போனுக்காக தாத்தாவை போட்டு தள்ளிய 13 வயது சிறுமி!... காதலன் உட்பட 4 பேர் கைது!..

ஐ-போனுக்காக தாத்தாவை போட்டு தள்ளிய 13 வயது சிறுமி!... காதலன் உட்பட 4 பேர் கைது!..ஐ போன் வாங்கும் ஆசையில் தனது காதலனை வைத்து தனது தாத்தாவை 13 வயது சிறுமி கொலை செய்த சம்பவம் கேரளாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடை!.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்!...

ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடை!.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது. இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.

லயோலா கல்லூரியில் முதல்வர் விஜய்யுடன் படித்த அதிமுக பிரமுகர் தவெகவில்.. ஈபிஎஸ்-க்கு எழுதிய கடிதம்..

லயோலா கல்லூரியில் முதல்வர் விஜய்யுடன் படித்த அதிமுக பிரமுகர் தவெகவில்.. ஈபிஎஸ்-க்கு எழுதிய கடிதம்..தமிழ்நாட்டில் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாக மாறிவரும் நிலையில், பிரதான கட்சிகளில் இருந்து பலரும் தவெகவை நோக்கி அணிமாறி வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்யா? கனிமொழி எம்பி சொன்ன சூப்பர் பதில்...

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்யா? கனிமொழி எம்பி சொன்ன சூப்பர் பதில்...இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய் தான் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தீவிரமாக பேசி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழி திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவரிடம், தவெக தரப்பு முன்வைக்கும் இந்த வாதம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் வருமானமா? அதற்கும் வரி உண்டு: மத்திய அரசு

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் வருமானமா? அதற்கும் வரி உண்டு: மத்திய அரசுசமூக வலைத்தளங்களான இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் பொழுதுபோக்கிற்காக வீடியோக்களை வெளியிட்டு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கும் கட்டாயம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. யூடியூப் விளம்பர வருவாய், பிராண்ட் ஒத்துழைப்புகள், சூப்பர் சாட்கள், உறுப்பினர் சந்தா கட்டணம் போன்ற அனைத்து வழிகளிலும் வரும் வருமானமும் இதில் அடங்கும்.