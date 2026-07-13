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Written By Webdunia

பொறியியல் படிப்புக்கு 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டிற்கான கலந்தாய்வு.. விண்ணப்பிக்கும் தேதி அறிவிப்பு..

பொறியியல் கலந்தாய்வு
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (08:36 IST)
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தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளில் சேர விரும்பும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, தமிழக அரசு வழங்கி வரும் 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டிற்கான கலந்தாய்வு இன்று, ஜூலை 13-ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் மத்தியில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த உள் ஒதுக்கீட்டு முறை, அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியில் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இதனால், தகுதி வாய்ந்த மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்புகளில் எளிதாக சேரும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. கல்வி தகுதியையும், அரசின் வழிகாட்டுதல்களையும் முறையாக பூர்த்தி செய்த மாணவர்கள், இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாமல் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளுமாறு உயர்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
இந்தத் திட்டம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கனவுகளை நனவாக்க அரசு எடுத்து வரும் இத்தகைய முன்னெடுப்புகள், மாநிலத்தின் கல்வித் தரத்தை உயர்த்துவதோடு, பின்தங்கிய சூழலில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்குப் பெரிய உந்துசக்தியாகவும் அமையும். கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும், தங்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரியையும், பாடப்பிரிவையும் தேர்வு செய்ய முறையான ஆலோசனைகளைத் தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva
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