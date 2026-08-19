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  4. Supreme Court Orders Immediate Removal of Encroachments in Megamalai Tiger Reserve
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (18:45 IST)

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

Megamalai Encroachments
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (18:45 IST)
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மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமான மற்றும் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
 
 இப்பகுதியில் உள்ள இலவம்பஞ்சு தோட்டங்களை முழுமையாக கையகப்படுத்தி அகற்ற வேண்டும் என்றும், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து கட்டடங்களையும் இடித்து தள்ள வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர். 
 
மேகமலை பகுதியில் 98 கிராமங்களை சேர்ந்த சுமார் 6 ஆயிரம் குடும்பங்கள் வசித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கைக்கு கால அவகாசம் கோரி தமிழக அரசு தரப்பில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்க மறுத்துவிட்டது.
 
உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய கெடுவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் சூழலில், இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது உத்தரவை உடனே அமல்படுத்தாவிட்டால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற துணை ராணுவப் படையை அனுப்ப நேரிடும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
இந்த தோட்டங்களில் வேலைக்காக வருபவர்கள்தான் அங்கு நிரந்தரமாக குடியேறுகின்றனர் என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. வனப்பகுதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள இந்த அதிரடி உத்தரவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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